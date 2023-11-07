Сарапий: У нас есть своя игра, своя цель, поэтому мы на других внимание не обращаем

Защитник СК "Днепр-1" Эдуард Сарапий прокомментировал итоги победного матча против "Александрии" (1:0).

– Какие ощущения были во время последней и самой продолжительной воздушной тревоги в матче?

– Для нас это первая такая длительная игра, и она могла закончиться для нас печально. Хотелось доиграть матч. Выходили на поле и стремились довести игру до конца и только победить.

– "Александрия" сильно прессинговала. Были готовы к этому и ли удалось с этим справиться?

– Да, мы были готовы к этому. Тренерский штаб перед матчем для нас провел качественную теорию, поэтому мы знали, как будет играть соперник и успешно выходили из-под их прессинга.

– Перед этим у команды было четырехматчевое гостевое турне. Как оцените этот отрезок, и как тяжело оно далось с физической точки зрения?

– Физически было тяжело, но я считаю, что мы не выжали из этого максимум. Было бы лучше, если бы выиграли все четыре матча. Но так получилось, что в одном матче проиграли. В целом хороший результат, но хотелось большего.

– Во время сегодняшнего матча обращали внимание на то, как играют "Полесье" и "Кривбасс"?

– Нет, не обращали, потому что у нас есть своя игра, своя цель, поэтому мы на других внимание не обращаем, а двигаемся к своим целям.

– Сегодня было важно еще и забить, чтобы поздравить партнера по команде.

– Да, и отлично, что Володя Адамюк приобщился к этой результативной атаке, он сделал результативную передачу, так что мы всей командой поздравляем Владимира и его жену с этим замечательным праздником.

Напомним, что после победной игры с "Александрией" "Днепр-1" набрал 27 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы.