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Стали известны лучшие игроки УПЛ по системе гол+пасс

Премьер-лига

Возглавил рейтинг игрок киевского Динамо

Стали известны лучшие игроки УПЛ по системе гол+пасс

fcdynamo.com

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Названы лучшие игроки УПЛ по системе гол+пасс.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский не участвовал в матче против "Шахтера", однако он сумел набрать наибольшее количество баллов по этим показателям. Нападающий львовского "Руха" Илья Квасница замкнул топ-3 рейтинга после забитого мяча и ассиста в матче с Оболонью и таким образом догнал Владислава Ваната.

Отмечаем, что Козак и Штогрин в этом туре улучшили свои показатели. Ну и в топ-10 ворвался Филиппов из Днепра-1. Он вытеснил Степанюка из Ворсклы.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
07.11.2023 в 15:58
Завжди,при бажанні, можна знайти чим потішити динамівців.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
07.11.2023 в 15:58
Завжди,при бажанні, можна знайти чим потішити динамівців.
Ответить
1
0

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