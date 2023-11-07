Стали известны лучшие игроки УПЛ по системе гол+пасс

Названы лучшие игроки УПЛ по системе гол+пасс.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский не участвовал в матче против "Шахтера", однако он сумел набрать наибольшее количество баллов по этим показателям. Нападающий львовского "Руха" Илья Квасница замкнул топ-3 рейтинга после забитого мяча и ассиста в матче с Оболонью и таким образом догнал Владислава Ваната.

Отмечаем, что Козак и Штогрин в этом туре улучшили свои показатели. Ну и в топ-10 ворвался Филиппов из Днепра-1. Он вытеснил Степанюка из Ворсклы.