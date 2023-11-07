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Стали известны лучшие игроки УПЛ по системе гол+пасс
Возглавил рейтинг игрок киевского Динамо
fcdynamo.com
Названы лучшие игроки УПЛ по системе гол+пасс.
Защитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский не участвовал в матче против "Шахтера", однако он сумел набрать наибольшее количество баллов по этим показателям. Нападающий львовского "Руха" Илья Квасница замкнул топ-3 рейтинга после забитого мяча и ассиста в матче с Оболонью и таким образом догнал Владислава Ваната.
Отмечаем, что Козак и Штогрин в этом туре улучшили свои показатели. Ну и в топ-10 ворвался Филиппов из Днепра-1. Он вытеснил Степанюка из Ворсклы.
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