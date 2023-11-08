Охота за Мирчей. Как Мистер появился в донецком Шахтере

Последнее Классическое вызвало смешанные эмоции по качеству игры, но точно разорвало информационную бомбу, как только Мирча Луческу известил об уходе из "Динамо". Болельщики и эксперты прогнозировали возможный сценарий, однако не до конца верили в его реальность – все-таки тренер постоянно находил лазейки, чтобы выдержать удар перед общественностью.

Доподлинно неизвестно, что будет дальше — сначала разлетелась новость о завершении карьеры, потом Луческу рассказал румынским СМИ, что его рано хоронить. Как бы то ни было, понятно, что история с УПЛ для Мистера закрыта — даже жалко, что все произошло именно так.

Собственно поэтому мы подготовили ретроспективу начала-середины нулевых — интересно воспроизвести ту атмосферу, с которой Мирча появился в нашей стране.

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Если бы не провал в "Бешикташе", то не факт, что Луческу решился бы на переезд в Украину. Важно отметить — итоговое третье место "черных орлов" произошло не по вине румынского специалиста, иначе он мог бы занять принципиальную позу, взяться за исправление ошибок и потому не согласиться на условия "горняков". И совершенно отличный мотив, когда затрагивают твое его и нет сил мириться с обстоятельствами.

Но обо всем по порядку. После 17-ти туров Суперглиги 2003/04 стамбульцы шли безупречно – 17 очков преимущества над "Фенербахче", ближайшим преследователем, намекали, что Луческу уверенно возьмет третье подряд чемпионство в Турции.

К весомым плюсам следует записать борьбу в ЛЧ — команда попала в сложный квартет, где расположились "Челси", "Лацио" и пражская "Спарта", не испугалась и едва не гарантировала плей-офф главного турнира. Победа в Лондоне (2:0), ничья в Риме (1:1) показали наличие потенциала, однако проигрыш Клаудио Раньери дома (2:0) позволил чехам перехватить инициативу и преодолеть групповой барьер.

Тем не менее, Луческу чувствовал себя на коне, и это очень раздражало конкурентов. Мы привыкли, что на берегах Анатолии всегда происходит трэш, однако то, как судьи "убили" "Бешикташ" в домашнем поединке с "Самсунспором" – надо видеть. Три удаления еще до перерыва, две красных, выданные во втором тайме — Мирча был разбит 1:4 и когда остался без пяти исполнителей, то рефери по протоколу остановил матч.

Вывод? Техническое поражение, сопровождаемое грандиозным скандалом. В кулуарах ходили разговоры о возникновении так называемой "коалиции", призванной затормозить прогресс "черно-белых", но никаких документов, подтверждающих наличие вопиющего заговора, не было найдено. Со своей стороны президент Сердар Бильгили убеждал – его целенаправленно "топили" соперники, "внешние факторы", ведь инциденты, связанные со спорным арбитражем, продолжились.

Например, чиновники решили переиграть "Фенербахче" - "Ризеспор", что влияло на общее турнирное положение. С другой стороны, Бильгили не особо сопротивлялся и долго отмалчивался – на финише сезона "Бешикташ" подозрительно уступил тому же "Ризеспору" (0:1), пытавшемуся избежать вылета. И избежал – в классе понизился "Бурсаспор".

Словом, гремела информационная война, на фоне которой Луческу потерял контроль в раздевалке, завалил апрель-май (лишь 2 очка в шести встречах) и заявил, что его "золото" украдено. Было очевидно, что дни руководства прошли, это касалось и тренера — 15 мая он отработал на посту в последний раз, а через три дня принял новый коллектив.

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Было такое чувство, будто Ахметов сиял. Президент "оранжево-черных" окинул улыбкой всех, кто собрался в конференц-зале: "Здравствуйте, уважаемые журналисты. Я обещал восемнадцатого числа назвать имя главного тренера нашей команды. Мне приятно сообщить, что им стал тренер, которого я давно хотел видеть в донецком "Шахтере". Это румынский специалист – Мирча Луческу. Контракт подписан на три года".

Луческу, пожимая руку и позируя перед камерами, добавил: “Мы не могли сообщить об этом раньше, поскольку до недавнего времени я имел действующий контракт с “Бешикташем”. В Донецке я надеюсь решить поставленную перед клубом задачу — вывести "Шахтер" в лучшие команды Европы. Для этого здесь созданы все условия". Сказано – сделано.

Ахметов очень стремился заполучить Мирчу, причем еще до появления Невио Скалы. В 2000-м году Мистер подхватил "Галатасарай" (Фатих Терим отправился в Италию, где благополучно провалился), добыл Суперкубок УЕФА в борьбе с лондонским "Арсеналом" (1:2) и подтвердил собственное реноме.

"Шахтер" начал следить за мной, когда я работал еще в "Галатасарае", выиграв с ним Суперкубок УЕФА-2000. В какой-то момент президент клуба Ринат Ахметов прислал за мной самолет, но из этой затеи ничего не вышло”.

Луческу не оправдал ожиданий на Апеннинском полуострове, подправил репутацию на родине ("Рапид" оформил чемпионские медали), поэтому максимально осторожно просчитывал каждый шаг. Турция дала возможности, которыми грех пренебрегать – дела резко взмыли вверх, титулы берутся, какой смысл плыть против течения?

В 2002-м Мирча принял "Бешикташ", с которым неплохо погудел в Кубке УЕФА, в частности выбил на стадии 1/16-й киевское "Динамо" — в Стамбуле торжествовал 3:1, на выезде же Алексей Михайличенко мало что предложил. Если подытожить, то "черные орлы" остановились в четвертьфинале, где дали бой, однако спасовали перед "Лацио" (1:3).

Понятно, что Ахметов пристально следил за перипетиями. Скала хоть и помог сбросить "бело-синих" с насиженного пьедестала Высшей лиги, но не выдержал нагрузки в следующем сезоне и со слезами на глазах покинул Донецк. Валерий Яремченко и Виктор Прокопенко сделали многое, но воспринимались временными менеджерами, при всем уважении, так сказать, на подхвате.

"Шахтер" хотел двигаться по европейскому курсу, нащупывал почву, но все никак не мог подобрать правильный пазл. Луческу не собирался отказываться от заслуженных лавров, поэтому пришлось искать альтернативу – летом 2003-го ею стал печально известный Бернд Шустер. Несмотря на то, что было объявлено о прибытии немецкого коуча, риторика Ахметова так и сочилась желанием сотрудничать с Мирчей – он поделился мнением, что "рассматривал другие кандидатуры", и нетрудно догадаться, кому был адресован намек.

И только по ходу кампании 2003/04 стороны пошли на заметное сближение. Румын завяз в вышеописанной грязи турецкой действительности, "Шахтер" сто раз сожалел, что доверился Шустеру. Ранний вылет из Лиги чемпионов против московского "Локомотива", сенсационный провал в Кубке УЕФА с бухарестским "Динамо", потерянный гандикап и проигранная гонка киевлянам – дальше так продолжаться не могло.

Ахметов лично отправился на встречу — Луческу вспомнил, как это было: "Другой бы так не поступил. Ахметов сказал: Вы выиграли два чемпионата подряд, но не выиграете третий... И сделал мне очередное приглашение, вскоре представив меня новым тренером "Шахтера". В тот момент в клубе играл один бразилец — Брандау, но уже через год к нему присоединились Матузалем, Элано и Жадсон, дальше — сами знаете…”.

Уже потом Ринат Леонидович признался: "Я точно знал, что мы добьемся больших успехов. По крайней мере, он видел, как сильно я люблю футбол, что у меня есть амбиции, что я хочу построить очень сильную команду”. И тут даже не поспоришь.

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