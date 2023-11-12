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Юрий Калитвинцев: Вся игра проходила под нашим контролем

Премьер-лига

Тренер житомирского клуба о победе над Металлистом 1925

Юрий Калитвинцев: Вся игра проходила под нашим контролем

Фото: ФК Полесье

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев поделился комментариями после победы над "Металлистом 1925" со счетом 2:1.

"Мы допустили одну ошибку в начале матча. Но дальше вся игра проходила под нашим контролем. Но за контроль очки не дают. В первом тайме было мало острых передач, было мало ударов. После перерыва мне понравилась агрессия, понравилось, что ребята не смотрели на табло, я почувствовал, что они понимают ответственность за результат. Очень понравилась динамика, очень понравился контроль мяча и появились острые передачи", - рассказал Юрий Калитвинцев.

Напомним, следующая игра "Полесья" пройдет 24 ноября против донецкого "Шахтера".

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Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Комментарии
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Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 10:49
А що ше треба президенту для повноти щастя? Своя команда !...Свiй ВАР !!... Свої суддi !!!... Продовжшть список.Може своє ЗМI?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 10:49
А що ше треба президенту для повноти щастя? Своя команда !...Свiй ВАР !!... Свої суддi !!!... Продовжшть список.Може своє ЗМI?
Ответить
0
0

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