Юрий Калитвинцев: Вся игра проходила под нашим контролем

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев поделился комментариями после победы над "Металлистом 1925" со счетом 2:1.

"Мы допустили одну ошибку в начале матча. Но дальше вся игра проходила под нашим контролем. Но за контроль очки не дают. В первом тайме было мало острых передач, было мало ударов. После перерыва мне понравилась агрессия, понравилось, что ребята не смотрели на табло, я почувствовал, что они понимают ответственность за результат. Очень понравилась динамика, очень понравился контроль мяча и появились острые передачи", - рассказал Юрий Калитвинцев.