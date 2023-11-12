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Юрий Калитвинцев: Вся игра проходила под нашим контролем
Тренер житомирского клуба о победе над Металлистом 1925
Фото: ФК Полесье
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев поделился комментариями после победы над "Металлистом 1925" со счетом 2:1.
"Мы допустили одну ошибку в начале матча. Но дальше вся игра проходила под нашим контролем. Но за контроль очки не дают. В первом тайме было мало острых передач, было мало ударов. После перерыва мне понравилась агрессия, понравилось, что ребята не смотрели на табло, я почувствовал, что они понимают ответственность за результат. Очень понравилась динамика, очень понравился контроль мяча и появились острые передачи", - рассказал Юрий Калитвинцев.
Напомним, следующая игра "Полесья" пройдет 24 ноября против донецкого "Шахтера".
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