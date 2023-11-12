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Степанюк – о победе над Оболонью: Теперь можно спокойно в город выйти
Прервана серия неудачных результатов в чемпионате
vorskla.com.ua
Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк прокомментировал победу полтавчан в выездном поединке 14 тура УПЛ против "Оболони".
“ – Ох, ну и тяжело игралось, – вздыхает Руслан Степанюк. – В такую погоду, на тяжелом поле… Но мы целиком заслужили эту победу, потому что создали очень много моментов, наиграли точно больше чем на один гол. Конечно, немного подвела реализация. В обоих таймах были хорошие моменты. В общем, провели хороший матч. Хочу выразить благодарность команде за самоотдачу. Мы сегодня дрались друг за друга. Давно не выигрывали в чемпионате. Потому поздравляю Полтаву с победой.
– Эта победа отразится на психологическом состоянии команды? Можно ли говорить, что “Ворскла” набирает ход?
– Я не могу сказать, что мы набрали ход. В последний раз в чемпионате мы выигрывали на выезде у “Шахтера”, да и дома нечасто побеждаем. Результат в голове сидит и жмет. У нас короткая скамья, кто-то из ребят постоянно вылетает. Так что нет стабильности в составе. Для нас эта победа – как глоток свежего воздуха. Теперь можно спокойно выйти в город”, - сказал Степанюк.
Отметим, что "Ворскла" победила в УПЛ впервые за шесть матчей. Пока команда находится на восьмом месте в чемпионате Украины.
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