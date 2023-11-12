Степанюк – о победе над Оболонью: Теперь можно спокойно в город выйти

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк прокомментировал победу полтавчан в выездном поединке 14 тура УПЛ против "Оболони".

“ – Ох, ну и тяжело игралось, – вздыхает Руслан Степанюк. – В такую погоду, на тяжелом поле… Но мы целиком заслужили эту победу, потому что создали очень много моментов, наиграли точно больше чем на один гол. Конечно, немного подвела реализация. В обоих таймах были хорошие моменты. В общем, провели хороший матч. Хочу выразить благодарность команде за самоотдачу. Мы сегодня дрались друг за друга. Давно не выигрывали в чемпионате. Потому поздравляю Полтаву с победой.

– Эта победа отразится на психологическом состоянии команды? Можно ли говорить, что “Ворскла” набирает ход?

– Я не могу сказать, что мы набрали ход. В последний раз в чемпионате мы выигрывали на выезде у “Шахтера”, да и дома нечасто побеждаем. Результат в голове сидит и жмет. У нас короткая скамья, кто-то из ребят постоянно вылетает. Так что нет стабильности в составе. Для нас эта победа – как глоток свежего воздуха. Теперь можно спокойно выйти в город”, - сказал Степанюк.