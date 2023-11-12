Шовковский: Вид из окна одинаковый всем, но каждый видит по-своему

Исполняющий обязанности Александр Шовковский дал комментарии относительно судейства и игры команды в матче с "Кривбассом":

- В последнее время нам непросто получать такие желанные зачетные пункты. За это время мы пытались вывести ребят на нужный эмоциональный уровень. Дать им новый всплеск желания играть в футбол и играть в него так, мы хотим. Где-то мы имели ошибки, где-то повезло. Я прекрасно знаю Юрия Николаевича. Знаю, в какой футбол играют его команды. Насколько агрессивно они это делают. "Кривбасс" находился на первом месте и, думаю, и дальше будет показывать мощную игру. Сегодня мы даже в мыслях не могли предположить, что можем проиграть сопернику в желании, мотивации и самоотдаче. В таких компонентах, которые уравнивают команды в современном футболе. А дальше сыграли свою роль наши тактические наработки сыграли свою роль.

- Что вы думаете об удалении Бескоровайного?

- Насколько я понимаю, у нас есть органы, которые за это отвечают. Эпизод был безусловно интересным с точки зрения трактовки. С нашей стороны - это красная карточка. С точки зрения "Кривбасса", возможно, желтая. Я думаю, что желтой карточки Ваната не было, когда он поскользнулся. А в идентичном эпизоде, когда Тымчик был впереди защитника, то желтой карточки не дали. Судьи трактуют моменты по-своему. В случае с Ванатом, то он был впереди и имел преимущество. Тем более есть система VAR, которая могла бы подсказать, что там достаточно желтой карточки.

- В первом тайме "Динамо" показывало "нежный" футбол. Игроки падали от любого прикосновения. Это была такая установка или виновато поле?

- Вы увидели, что мы играли "нежно". Я увидел, что мы играли агрессивно и больше вперед. Вид из окна одинаковый всем, но каждый видит по-своему.

- Вы считаете, что нормально убивать интригу в начале матча между лидерами Премьер-лиги?

- Я считаю, что судьям надо думать не об интриге, а о нарушениях. Если они есть - показывать карточки.

- Что при вас изменилось внутри команды? Какая ваша цель, как у главного тренера?

- У нас непростая ситуация, но задачи, которые стоят перед клубом, неизменны.

- Что с Шапаренко?

- К сожалению, он получил повреждение и сейчас восстанавливается. Надеюсь, что в ближайшее время он начнет индивидуальные тренировки.