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Экс-арбитр ФИФА Ступар: По красной карточке Гучеку у меня есть вопросы
Матч обслуживал Андрей Коваленко
Фото: nk-radomlje.si
Бывший арбитр Мирослав Ступар прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота "Черноморца" и красную карточку Луке Гучеку в игре с "Рухом". Львовяне победили, в частности благодаря этим двум решениям, 2:3 в Одессе.
Мяч от головы попал в руку Гучеку. Но приняли такое решение, видимо, все же из-за того, что если бы не рука, то мяч летел бы в ворота. К тому же рука была отведена и увеличила объем собственного тела неестественным образом.
Иногда трактуют по-разному. Если от головы попал в руку, то иногда даже дают играть. Но здесь летел в ворота, поэтому решили, что это пенальти.
Дискуссия может быть, но чисто по-футбольному - попадание в руку мяча, который летел в ворота. Поэтому арбитр принял такое решение.
А вот насчет удаления - можно спорить. Фол последней надежды? Но Гучек не играл намеренно рукой. Если бы он стоял там где стоял и умышленно тянулся к мячу, да, это красная карточка. Но учитывая, что он не делал это умышленно - насчет красной у меня есть вопросы.
Гучек в этом сезоне отыграл 12 матчей за "Черноморец". Эта красная карточка стала для него первой в УПЛ.
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