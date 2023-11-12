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Экс-арбитр ФИФА Ступар: По красной карточке Гучеку у меня есть вопросы

Премьер-лига

Матч обслуживал Андрей Коваленко

Экс-арбитр ФИФА Ступар: По красной карточке Гучеку у меня есть вопросы

Фото: nk-radomlje.si

UA-Футбол
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Бывший арбитр Мирослав Ступар прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота "Черноморца" и красную карточку Луке Гучеку в игре с "Рухом". Львовяне победили, в частности благодаря этим двум решениям, 2:3 в Одессе.

Мяч от головы попал в руку Гучеку. Но приняли такое решение, видимо, все же из-за того, что если бы не рука, то мяч летел бы в ворота. К тому же рука была отведена и увеличила объем собственного тела неестественным образом.

Иногда трактуют по-разному. Если от головы попал в руку, то иногда даже дают играть. Но здесь летел в ворота, поэтому решили, что это пенальти.

Дискуссия может быть, но чисто по-футбольному - попадание в руку мяча, который летел в ворота. Поэтому арбитр принял такое решение.

А вот насчет удаления - можно спорить. Фол последней надежды? Но Гучек не играл намеренно рукой. Если бы он стоял там где стоял и умышленно тянулся к мячу, да, это красная карточка. Но учитывая, что он не делал это умышленно - насчет красной у меня есть вопросы.

Гучек в этом сезоне отыграл 12 матчей за "Черноморец". Эта красная карточка стала для него первой в УПЛ.

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Мирослав Ступар Черноморец (Одесса) Рух Лука Гучек
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Источник:
УПЛ ТБ
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.11.2023 в 21:22
Я теж такої думки, тому дуже здивувався, що після перегляду ВАР не була скасована червона картка. Так, пенальті - це однозначно, а вилучення - це дурь арбітрів, їхня непрофесійність, відсутність вміння мислити логічно згідно ситуації.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.11.2023 в 21:22
Я теж такої думки, тому дуже здивувався, що після перегляду ВАР не була скасована червона картка. Так, пенальті - це однозначно, а вилучення - це дурь арбітрів, їхня непрофесійність, відсутність вміння мислити логічно згідно ситуації.
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