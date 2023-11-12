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Неожиданный камбэк. Шахтер – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Центральный матч тура был совсем не скучным

Неожиданный камбэк. Шахтер – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
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Завершал программу 14 тура УПЛ поединок между "Шахтером" и "Днепром-1". Казалось, после гола Сикана на 5-й минуте ничего интересно можно не ждать. Однако днепряне удивили всех своими тремя последующими голами, на которые дончане уже ответить затруднились.

Чемпионат Украины, 14 тур. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" – "Днепр-1" 1:3

Голы: Сикан 5 – Сарапий 41, Гуцуляк 51, Леднев 55

Благодаря победе "Днепр-1" взлетел на первое место УПЛ. "Шахтер" сейчас четвертый. "Горняки" отстают от вершины на 6 очков, но у них есть "2 игры в кармане".

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Источник:
ФК Шахтар
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