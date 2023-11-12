Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неожиданный камбэк. Шахтер – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча
Центральный матч тура был совсем не скучным
Фото: ФК Шахтар
Завершал программу 14 тура УПЛ поединок между "Шахтером" и "Днепром-1". Казалось, после гола Сикана на 5-й минуте ничего интересно можно не ждать. Однако днепряне удивили всех своими тремя последующими голами, на которые дончане уже ответить затруднились.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Чемпионат Украины, 14 тур. Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" – "Днепр-1" 1:3
Голы: Сикан 5 – Сарапий 41, Гуцуляк 51, Леднев 55
Благодаря победе "Днепр-1" взлетел на первое место УПЛ. "Шахтер" сейчас четвертый. "Горняки" отстают от вершины на 6 очков, но у них есть "2 игры в кармане".
Популярное сейчас
- Днепр-1 вырывется в лидеры, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Шахтер - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Заря приняла решение уволить Кривенцова - Источник
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО