Победный дубль Пасича, Ванат возвращает Динамо в игру, Сарапий с компанией выносят Шахтер. Символическая сборная 14-го тура УПЛ

В 14-м туре украинский зритель имел возможность наблюдать за разнообразными по своим сценариям матчами. "Днепр-1" переиграл донецкий "Шахтер" и вышел на единоличное первое место в таблице, киевское "Динамо" прервало свою безвыигрышную серию, "Полесье" дожало "Металлист 1925", а львовский "Рух" в насыщенном поединке перестрелял одесский "Черноморец".

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 14-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Георгий Бущан ("Динамо")

Голкипер столичной команды провел уверенный поединок против, на тот момент, лидера чемпионата - криворожского "Кривбасса". Бущан нивелировал все потуги подопечных Юрия Вернидуба в атаке и дирижировал действиями своих защитников при обороне своих ворот.

Центральный защитник: Никита Бурда ("Колос")

28-летний центрбек стал непосредственным героем победы ковалевского клуба над "Минаем". Бурда не только не оставил шансов атакующей линии закарпатской команды, а также стал участником обоих забитых мячей "Колоса". Сначала Никита после углового продолжил подачу на Милько, оформив ассист. А позже в первом тайме того поединка выпрыгнул выше всех на угловом и мощно вколотил мяч головой в сетку ворот Бандуры.

Центральный защитник: Эдуард Сарапий ("Днепр-1")

Гол Эдуарда под занавес первого тайма помог днепрянам переломить ход встречи с донецким "Шахтером" и вдохновил футболистов "Днепра-1" на борьбу. Главный тренер днепровской команды Юрий Максимов также отмечал, что именно гол Сарапия стал решающим фактором в игре против действующего чемпиона Украины. При обороне своих ворот 24-летний защитник также выглядел надежно. Кроме пропущенного мяча от Сикана на первых минут, "горняки" особо больше ничего не создали.

Правый защитник: Александр Караваев ("Динамо")

Номинально Александр вышел на позиции правого полузащитника, но по факту носился по всему правому флангу и не был особо привязан к конкретной зоне. Караваев энергично отработал матч против криворожского "Кривбасса" и стал автором второго гола, который эмоционально добил команду Вернидуба.

Левый защитник: Денис Мирошниченко ("Днепр-1")

Денис добросовестно отработал в обороне весь поединок против "Шахтера". Также Мирошниченко принял участие в переломном голе днепрян. В конце первого тайма матча с "горняками" 29-летний защитник с углового выполнил верховую подачу точно на голову Сарапию.

Центральный полузащитник: Владимир Бражко ("Динамо")

21-летний хавбек снова вывел киевскую команду в качестве капитана. Владимир результативными действиями не отметился во встрече с "Кривбассом", но выглядел очень уверенно и монолитно в центре поля по ходу игры. Бражко задавал темп и подсказывал своим партнерами по "Динамо", а также нанес несколько неплохих дальних ударов.

Центральный полузащитник: Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Главный профессор днепрян является частым гостем любых символических сборных УПЛ. Эта не стала исключением. Александр в игре против "Шахтера" снова направлял атаки своей команды и отвечал за креатив в последней трети поля. Также Пихаленок непосредственно принял участие в голевой атаке, которая вывела команду Максимова вперед. В частности, Пихаленок ассистировал на гол Гуцуляка.

Атакующий полузащитник: Василий Грицук ("Полесье")

Грицук вышел на замену во втором тайме тяжелой и тягучей игры с харьковским "Металлистом 1925". В итоге Василий реализовал пенальти, который принес "волкам" три очка. Кроме того, опытный хавбек имел еще несколько моментов, которые до этого помогли "Полесью" перехватить инициативу и перевернуть игру.

Правый полузащитник: Алексей Гуцуляк ("Днепр-1")

В прошлом туре в матче против "Александрии" шедевральный гол Алексея был отменен. В поединке против "Шахтера" все же было по правилам. Гуцуляк получил мяч на фланге, разобрался с Ракицким и закрутил в дальний угол, тем самым выведя днепрян вперед.

Левый полузащитник: Геннадий Пасич (ЛНЗ)

Два гола и удар в перекладину говорят сами за себя. Геннадий своим дублем вытащил такую важную для черкасского коллектива победу над "Зарей". При этом второй свой мяч Пасич забил через минуту сразу после того как луганская команда сравняла счет на 88-й минуте.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Владислав феерично вернулся после того как пропускал "Украинское Классическое" в прошлом туре из-за симуляции. Ванат буквально деклассировал криворожский "Кривбасс" за первые 12 минут. Сначала молодой нападающий столичной команды с нерабочей правой ноги попал точно в нижний угол ворот команды Юрия Вернидуба. А уже через несколько минут Ванат посадил лидера защиты и капитана криворожского коллектива Даниила Бескоровайного на прямую красную карточку. После этого игра была сделана.

Главный тренер: Юрий Максимов ("Днепр-1")

На место наставника по итогам 14-го тура УПЛ также претендовал исполняющий обязанности главного тренер "Динамо" Александр Шовковский. Старый новый коуч киевлян поставил своим подопечным простую вертикальную игру, которая принесла три очка с "Кривбассом". Хорошая работа. Однако это лишь один матч, объективно, этого слишком мало, чтобы перебить достижение Юрия Максимова. Тренер днепрян выдал победную серию и яркую игру против "Шахтера", что обеспечило "Днепру-1" выход на лидирующую позицию в турнирной таблице.

Запасные: Никита Шевченко ("Александрия"), Владимир Адамюк ("Днепр-1"), Артем Козак ("Полесье"), Дмитрий Шастал ("Полесье"), Бени Макуана ("Полесье"), Артем Шулянский ("Александрия"), Денис Олейник (ЛНЗ), Валентин Рубчинский ("Днепр-1"), Богдан Леднев ("Днепр-1"), Зиги Бадибанга ("Черноморец"), Таллес ("Рух"), Анже-Фредди Плюмен ("Рух").