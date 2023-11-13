Денис Мирошниченко: На матч с Шахтером у нас был план и мы следовали ему

Защитник Днепра-1 Денис Мирошниченко прокомментировал победный матч с Шахтером (3:1).

- Настроение отличное, обыграли Шахтер, ушли на паузу ФИФА на первой позиции. Да и вообще этот период в 6 матчей мы провели хорошо, получили 5 побед. Поэтому в команде все довольны.

- В матче с горняками вы быстро пропустили и в первом тайме уступали им по игре. Однако психологически это вас не сломало?

- Да, объективно в первом тайме они были сильнее, быстрее и лучше принимали решения. Было тяжело, но пропущенный гол нас не сломал. У нас был план и мы следовали ему. Плюс стандарт помог, мы забили, это придало уверенности.

- Ты ассистировал Сарапию в первом голе...

- Мы это все наигрываем на тренировках - кто куда бежит, куда подаем. Мы знали, что Шахтер при стандартах играет зонально. Поэтому было нужно удачно подать и удачно забежать. Так и получилось. У нас с Эдиком Сарапием уже второй такой момент - подобное было с Панатинаикосом, похожий гол. Хорошая связка.

- Какие-то коррективы были во время перерыва?

- Нет, наоборот, подчеркнули, чтобы играли так как договаривались и планировали до игры - спокойствие с мячом. Старались навязать свою игру, комбинировать.

- Во втором тайме вы не дали Шахтеру создать действительно опасных моментов. По сути вы сыграли против них как они против Барселоны.

- Мы смотрели и этот матч, и их матчи в чемпионате. Мы готовились, знали их сильные качества. Думаю, в этой игре нам удалось это нейтрализовать и продемонстрировать свои лучшие качества.

- Что стало ключевым фактором победы?

- Голы. Считаю, что все три гола наши были великолепными. Кто больше забивает, тот и побеждает.

- Кто лучший игрок матча?

- Будет неправильно кого-то отмечать. Каждый, кто прилагает усилия для команды: и в клубе, и на базе - все вместе и достигли результата.