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Вернулся в Украину. Минай объявил имя нового тренера

Премьер-лига
Обновлено

Знакомая персона для отечественного футбола

Вернулся в Украину. Минай объявил имя нового тренера

фото із особистого архіва

Новина українською
Новина українською

Закарпатский “Минай” объявил о назначении на должность главного тренера команды сербского 42-летнего специалиста Желько Любеновича.

Он возглавил команду после увольнения Владимира Шарана. Об уходе украинского специалиста из команды официально было сообщено вчера, 17 ноября.

Контракт Любеновича с "Минаем" рассчитан до конца сезона 2024/25.

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Для Любеновича работа в “Минаи” будет первым опытом в должности главного тренера клуба. До этого он работал в сербских "Железничаре" и "Радничках" ассистентом тренера, а также в 2018-2020 годах в "Заре" U-19 на этой же должности.

Серб практически всю свою футбольную карьеру провел в Украине. Он выступал за "Кривбасс", "Таврию", "Александрию" и "Зарю". В общей сложности на его счету 357 матчей в отечественном футболе. Больше всего – в составе симферопольцев (175).

Дебютировать на посту главного тренера “Миная” Любенович сможет 25 ноября в матче против своей бывшей команды – “Кривбасса”.

Напомним, что за 14 матчей УПЛ закарпатцы набрали шесть очков. Пока они находятся на последнем месте в турнирной таблице.

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Желько Любенович ФК Минай
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Источник:
Минай в Telegram
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
18.11.2023 в 13:52
хорошие игроки нужны а не тренера
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
18.11.2023 в 13:52
хорошие игроки нужны а не тренера
Ответить
0
0

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