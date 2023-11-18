"На выезде, и дома каждый может обыграть каждого": Денис Бойко о ситуации в таблице УПЛ и психологии пенальти

Голкипер житомирского "Полесья" Денис Бойко рассказал о ситуации в таблице УПЛ и психологии в серии после матчевых пенальти.

Как думаешь, чем вызвана такая плотность и непредсказуемость нынешнего сезона?

"Для меня - это один из самых интересных чемпионатов. Вы понимаете, что у меня было много чемпионатов. Но сегодня я считаю, что каждая, абсолютно каждая команда, начиная от Миная, заканчивая лидером чемпионата, может обыграть каждую. И хоть у Миная нет побед в сезоне, но он не проигрывает с разгромными счетами, а они выходят и борются. Раньше были тройка-четверка лидеров, которые шли с отрывом, обыгрывали почти каждого соперника и таких матчей, как сейчас почти не было. Сейчас же и на выезде, и дома каждый может обыграть каждого. Этим этот чемпионат и интересен. Каждый старается набирать по максимуму зачетных пунктов. Поэтому и есть такая плотность".

В матчах кубка ты стал героем двух поединков в серии послематчевых пенальти. В комментариях после матча с Днепром-1 ты поблагодарил Михаила Федунова за помощь в подготовке. Можешь рассказать, как происходит эта подготовка и встреча с тренером?

"Прежде всего, я не считаю себя героем, потому что вся команда делает одно дело. По моему мнению, пенальти - это психологическая вещь. Голкиперу намного легче в серии пенальти, потому что он уже готов к этому. Считаю, что игрокам гораздо сложнее. На кого-то более молодого большее давление, более опытные чувствуют его меньше. Но на игроков давление намного больше. Если голкипер не отобьет 11-метровый, даже, если судить с точки зрения болельщика: что он скажет? Ну, это 11 метров, кто-то скажет, что это лотерея, кто-то скажет, что это хорошо выполненный удар футболистом, который невозможно было отбить. Я скажу, что нет таких мячей, которые невозможно отбить. Если футболист не забивает во время матча, или в серии, то он понимает, что каждая его ошибка может быть фатальной. У голкипера есть пять ударов, а у футболиста - всего один", - приводит слова Бойко для клубного YouTube канала.

Напомним, "Полесье" находится на второй строчке в УПЛ, с 29 очками.