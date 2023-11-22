Валерий Федорчук принял пост спортивного директора ДЮСШ Руха

Экс-игрок " Руха " Валерий Федорчук занял пост спортивного директора ДЮСШ "желто-черных".

На своей должности он будет развивать менеджерское направление ДЮСШ клуба.

"Не сомневаясь отозвался на предложение руководства школы, ведь хочется попробовать себя в новой роли теперь как менеджера. Здесь я попробую поделиться своим большим футбольным опытом, приобретенным на протяжении долгой карьеры. Это первый фактор.

Второе, буду способствовать развитию детей "руховской" школы, помогать им становиться лучше, чтобы в будущем они могли продолжать футбольную карьеру в системе "Руха".

И третье, я буду учиться и развиваться, ведь в ДЮСШ "Рух" работают профессиональные специалисты, уже имеющие опыт работы с молодежью", – рассказал Федорчук.