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Валерий Федорчук принял пост спортивного директора ДЮСШ Руха

Премьер-лига
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Валерий не так давно завершил карьеру игрока и остался в системе львовского клуба

Валерий Федорчук принял пост спортивного директора ДЮСШ Руха

fcrukh.com

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Экс-игрок "Руха" Валерий Федорчук занял пост спортивного директора ДЮСШ "желто-черных".

На своей должности он будет развивать менеджерское направление ДЮСШ клуба.

"Не сомневаясь отозвался на предложение руководства школы, ведь хочется попробовать себя в новой роли теперь как менеджера. Здесь я попробую поделиться своим большим футбольным опытом, приобретенным на протяжении долгой карьеры. Это первый фактор.

Второе, буду способствовать развитию детей "руховской" школы, помогать им становиться лучше, чтобы в будущем они могли продолжать футбольную карьеру в системе "Руха".

И третье, я буду учиться и развиваться, ведь в ДЮСШ "Рух" работают профессиональные специалисты, уже имеющие опыт работы с молодежью", – рассказал Федорчук.

Напомним, что Валерий Федорчук – автор первого гола "Руха" в УПЛ (в ворота "Ворсклы"), который также является автором первого дубля среди игроков "желто-черных" в первом победном матче львовян в чемпионатах Украины.

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Валерий Федорчук Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух
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