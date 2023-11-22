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Валерий Федорчук принял пост спортивного директора ДЮСШ Руха
Валерий не так давно завершил карьеру игрока и остался в системе львовского клуба
fcrukh.com
Экс-игрок "
На своей должности он будет развивать менеджерское направление ДЮСШ клуба.
"Не сомневаясь отозвался на предложение руководства школы, ведь хочется попробовать себя в новой роли теперь как менеджера. Здесь я попробую поделиться своим большим футбольным опытом, приобретенным на протяжении долгой карьеры. Это первый фактор.
Второе, буду способствовать развитию детей "руховской" школы, помогать им становиться лучше, чтобы в будущем они могли продолжать футбольную карьеру в системе "Руха".
И третье, я буду учиться и развиваться, ведь в ДЮСШ "Рух" работают профессиональные специалисты, уже имеющие опыт работы с молодежью", – рассказал Федорчук.
Напомним, что Валерий Федорчук – автор первого гола "Руха" в УПЛ (в ворота "Ворсклы"), который также является автором первого дубля среди игроков "желто-черных" в первом победном матче львовян в чемпионатах Украины.
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