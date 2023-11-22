Президенты ФИФА, УЕФА и Григорий Суркис поздравили Игоря Суркиса с юбилеем

Президент УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино официальными письмами поздравили президента " Динамо " Игоря Суркиса с 65-летием.

Также официальное письмо прислал с поздравлениями прислал и почетный член УЕФА, брат юбиляра Григорий Суркис.

"Уважаемый Игорь, Я передаю мои самые теплые пожелания по случаю Вашего 65-летия. Ваша преданность и приверженность спорту являются чрезвычайными. Ваша деятельность не только повлияла на судьбу вашего клуба, но и оставила неизгладимый след в футболе. Пусть этот день рождения станет началом еще одного года, наполненного достижениями, крепким здоровьем и дальнейшим успехом. Я желаю Вам такого же необычайного дня, как голы, забитые при Вашем президентстве. С Днем рождения, друг!", - говорится в письме Чеферина.

"С 65-летием! Уважаемый Игорь! Сегодня, 22 ноября, я поздравляю Вас с 65-летием. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем и мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет нас всех. Этим письмом я также хотел бы от всего сердца поблагодарить Вас за Ваше доверие, преданность, вклад и поддержку в развитие нашего спорта и продвижении его ценностей. Я желаю Вам прекрасно провести время с семьей, друзьями и любимыми, и я с нетерпением жду возможности вскоре увидеть Вас снова. Ваш в футболе, Джанни Инфантино", - говорится в письме президента ФИФА.