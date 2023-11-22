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Президенты ФИФА, УЕФА и Григорий Суркис поздравили Игоря Суркиса с юбилеем

Премьер-лига
Обновлено

Президенту Динамо - 65!

Президенты ФИФА, УЕФА и Григорий Суркис поздравили Игоря Суркиса с юбилеем

Фото: pravda.com.ua

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Президент УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино официальными письмами поздравили президента "Динамо" Игоря Суркиса с 65-летием.

Также официальное письмо прислал с поздравлениями прислал и почетный член УЕФА, брат юбиляра Григорий Суркис.

"Уважаемый Игорь,

Я передаю мои самые теплые пожелания по случаю Вашего 65-летия.

Ваша преданность и приверженность спорту являются чрезвычайными. Ваша деятельность не только повлияла на судьбу вашего клуба, но и оставила неизгладимый след в футболе. Пусть этот день рождения станет началом еще одного года, наполненного достижениями, крепким здоровьем и дальнейшим успехом.

Я желаю Вам такого же необычайного дня, как голы, забитые при Вашем президентстве.

С Днем рождения, друг!", - говорится в письме Чеферина.

"С 65-летием!

Уважаемый Игорь!

Сегодня, 22 ноября, я поздравляю Вас с 65-летием.

Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем и мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет нас всех.

Этим письмом я также хотел бы от всего сердца поблагодарить Вас за Ваше доверие, преданность, вклад и поддержку в развитие нашего спорта и продвижении его ценностей.

Я желаю Вам прекрасно провести время с семьей, друзьями и любимыми, и я с нетерпением жду возможности вскоре увидеть Вас снова.

Ваш в футболе, Джанни Инфантино", - говорится в письме президента ФИФА.

"Игорю СУРКИСУ — 65!

Дорогой Игорь!

От всего сердца поздравляю тебя, мой брат, с Днем рождения.

Еще с детских лет очарованный футболом, ты через всю жизнь пронес это светлое чувство, уже в зрелую пору полностью посвятив себя любимому клубу нашей большой, единой и дружной семьи — киевскому "Динамо".

С "Динамо" ты побеждал и, как все мы, терпел поражения, вместе с поколениями звезд "Динамо" приобретал огромный бесценный опыт.

Сейчас, когда вся наша страна героически борется с российским нашествием, труд ради Победы, максимальная помощь нашим воинам и верность футболу двигают нас вперед.

Горжусь тобой, мой брат! Желаю тебе целеустремленности и оптимизма, крепкого здоровья, благополучия, мира и семейного согласия.

С любовью, Григорий Суркис", - говорится в письме Григория Суркиса.

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Игорь Суркис Григорий Суркис Джанни Инфантино УЕФА ФИФА Динамо (Киев) Александер Чеферин
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Источник:
ФК Динамо
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.11.2023 в 21:34
Одні підори-корупціонери вітають іншого підора-корупціонера з днем народження. Нічого нового. Стара мафія єдина
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
22.11.2023 в 21:34
Одні підори-корупціонери вітають іншого підора-корупціонера з днем народження. Нічого нового. Стара мафія єдина
Ответить
2
0

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