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Президенты ФИФА, УЕФА и Григорий Суркис поздравили Игоря Суркиса с юбилеем
Президенту Динамо - 65!
Фото: pravda.com.ua
Президент УЕФА Александер Чеферин и президент ФИФА Джанни Инфантино официальными письмами поздравили президента "
Также официальное письмо прислал с поздравлениями прислал и почетный член УЕФА, брат юбиляра Григорий Суркис.
"Уважаемый Игорь,
Я передаю мои самые теплые пожелания по случаю Вашего 65-летия.
Ваша преданность и приверженность спорту являются чрезвычайными. Ваша деятельность не только повлияла на судьбу вашего клуба, но и оставила неизгладимый след в футболе. Пусть этот день рождения станет началом еще одного года, наполненного достижениями, крепким здоровьем и дальнейшим успехом.
Я желаю Вам такого же необычайного дня, как голы, забитые при Вашем президентстве.
С Днем рождения, друг!", - говорится в письме Чеферина.
"С 65-летием!
Уважаемый Игорь!
Сегодня, 22 ноября, я поздравляю Вас с 65-летием.
Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем и мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет нас всех.
Этим письмом я также хотел бы от всего сердца поблагодарить Вас за Ваше доверие, преданность, вклад и поддержку в развитие нашего спорта и продвижении его ценностей.
Я желаю Вам прекрасно провести время с семьей, друзьями и любимыми, и я с нетерпением жду возможности вскоре увидеть Вас снова.
Ваш в футболе, Джанни Инфантино", - говорится в письме президента ФИФА.
"Игорю СУРКИСУ — 65!
Дорогой Игорь!
От всего сердца поздравляю тебя, мой брат, с Днем рождения.
Еще с детских лет очарованный футболом, ты через всю жизнь пронес это светлое чувство, уже в зрелую пору полностью посвятив себя любимому клубу нашей большой, единой и дружной семьи — киевскому "Динамо".
С "Динамо" ты побеждал и, как все мы, терпел поражения, вместе с поколениями звезд "Динамо" приобретал огромный бесценный опыт.
Сейчас, когда вся наша страна героически борется с российским нашествием, труд ради Победы, максимальная помощь нашим воинам и верность футболу двигают нас вперед.
Горжусь тобой, мой брат! Желаю тебе целеустремленности и оптимизма, крепкого здоровья, благополучия, мира и семейного согласия.
С любовью, Григорий Суркис", - говорится в письме Григория Суркиса.
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