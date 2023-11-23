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Ключевой полузащитник Вереса может покинуть клуб зимой
В конце года у него истекает контракт с ровенчанами
Фото: НК Верес
Один из ключевых исполнителей "Вереса", вероятно, покинет клуб в зимнее межсезонье, сообщает FootBoom. У полузащитника Валерия Кучерова в конце года завершается срок действия соглашения с "красно-белыми".
Согласно данным источника, разговоров о продлении сотрудничества пока что не было, в то же время несколько клубов УПЛ заинтересованы в услугах 30-летнего опорника.
Кучеров защищает цвета "Вереса" с июля 2016 года (с перерывом), за это время провел более 150 поединков. В текущем сезоне он отыграл 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.
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