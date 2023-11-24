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Дидык: На матч с Динамо не нужно мотивировать - понимаем, против кого будем играть

Премьер-лига
Дидык: На матч с Динамо не нужно мотивировать - понимаем, против кого будем играть

Фото: УАФ

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык поделился эмоциями от выхода на поле в составе сборной Украины U-21 и рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с киевским "Динамо".

"Хотя я и не много времени провел на поле, но приятно сыграть за молодежную сборную Украины. Я благодарен тренерскому штабу за доверие и то, что я являюсь частью этого коллектива, который собран в молодежке.

У команды позитивный настрой, ведь мы выиграли 5 матчей из 5. Считаю, что это закономерный результат и мы вполне заслуженно возглавляем турнирную таблицу в отборе на Евро. Но нужно двигаться дальше и побеждать в следующих матчах, чтобы напрямую квалифицироваться на этот турнир - это наша основная задача.

По возвращению в расположение клуба, то сборники уже начали тренироваться в общей группе. На "Динамо" не нужно дополнительно мотивировать - все мы понимаем, против кого будем играть. Киевляне являются грандом украинского футбола, какие бы у них ни были тяжелые времена.

Мы уже разобрали, как они играют, особенно хочу выделить Владислава Ваната - он сейчас в очень хорошей форме. Это будет очень непростая игра и определенное испытание для "Руха". Но у нас боевой настрой и команда поедет в Киев только за положительным результатом", - сказал Дидык.

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Украина U-21 молодежная сборная Украины Динамо (Киев) Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух
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