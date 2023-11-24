Дидык: На матч с Динамо не нужно мотивировать - понимаем, против кого будем играть

Защитник "Руха" Роман Дидык поделился эмоциями от выхода на поле в составе сборной Украины U-21 и рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с киевским "Динамо".

"Хотя я и не много времени провел на поле, но приятно сыграть за молодежную сборную Украины. Я благодарен тренерскому штабу за доверие и то, что я являюсь частью этого коллектива, который собран в молодежке.

У команды позитивный настрой, ведь мы выиграли 5 матчей из 5. Считаю, что это закономерный результат и мы вполне заслуженно возглавляем турнирную таблицу в отборе на Евро. Но нужно двигаться дальше и побеждать в следующих матчах, чтобы напрямую квалифицироваться на этот турнир - это наша основная задача.