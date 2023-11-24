Конопля получил травму и был заменен уже на 10-й минуте матча с Полесьем

В стартовом матче 15-го тура " Шахтер " во Львове принимает "Полесье".

И сразу же для "горняков" этот поединок начался с проблем. Уже на 8-й минуте на ровном месте получил травму фланговый защитник горняков Ефим Конопля – видимо, игрок при холодной погоде и поле дернул мышцу.

В итоге, вместо Конопли уже на 10-й минуте вышел Гочолеишвили. К этому моменты счет был 0:0.