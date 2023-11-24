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Конопля получил травму и был заменен уже на 10-й минуте матча с Полесьем

Премьер-лига

Матч для горняков начался с кадровых проблем

Конопля получил травму и был заменен уже на 10-й минуте матча с Полесьем

Фото: ФК Шахтер Донецк

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В стартовом матче 15-го тура "Шахтер" во Львове принимает "Полесье".

И сразу же для "горняков" этот поединок начался с проблем. Уже на 8-й минуте на ровном месте получил травму фланговый защитник горняков Ефим Конопля – видимо, игрок при холодной погоде и поле дернул мышцу.

В итоге, вместо Конопли уже на 10-й минуте вышел Гочолеишвили. К этому моменты счет был 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Полесье".

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