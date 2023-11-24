Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конопля получил травму и был заменен уже на 10-й минуте матча с Полесьем
Матч для горняков начался с кадровых проблем
Фото: ФК Шахтер Донецк
В стартовом матче 15-го тура "
И сразу же для "горняков" этот поединок начался с проблем. Уже на 8-й минуте на ровном месте получил травму фланговый защитник горняков Ефим Конопля – видимо, игрок при холодной погоде и поле дернул мышцу.
В итоге, вместо Конопли уже на 10-й минуте вышел Гочолеишвили. К этому моменты счет был 0:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей
- Итальянский экс-арбитр Кальварезе: Нырок Мудрика не может оправдать решение не ставить пенальти
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн