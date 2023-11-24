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Калитвинцев - о матче с Шахтером: Играли против команды, которую я называю украинской Барселоной
УПЛ ТБ
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев подвел итог
"Мы играли с лидером, мы играли против команды, которую я называю украинской "Барселоной". Бешеный контроль мяча, что мы и ожидали. Сыграли неплохо, дисциплинированно, но не хватило того, чтобы мы использовали пространство. Оно было, но мы не смогли им воспользоваться.
Я доволен ничьей. Это хороший результат. "Шахтер" отличная команда, для нас ничья – это супер.
Относительно возвращения Будковского, то для нас каждый футболист важен. Филипп неделю тренировался в общей группе. Было очень трудно, но он имеет характер. Я доволен его игрой.
По травме Макуана пока ничего не могу сказать. Надо дождаться вердикта врача. Есть повреждение, остальное неважно", - сказал Калитвинцев.
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