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Калитвинцев - о матче с Шахтером: Играли против команды, которую я называю украинской Барселоной

Премьер-лига
Калитвинцев - о матче с Шахтером: Играли против команды, которую я называю украинской Барселоной

УПЛ ТБ

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Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0).

"Мы играли с лидером, мы играли против команды, которую я называю украинской "Барселоной". Бешеный контроль мяча, что мы и ожидали. Сыграли неплохо, дисциплинированно, но не хватило того, чтобы мы использовали пространство. Оно было, но мы не смогли им воспользоваться.

Я доволен ничьей. Это хороший результат. "Шахтер" отличная команда, для нас ничья – это супер.

Относительно возвращения Будковского, то для нас каждый футболист важен. Филипп неделю тренировался в общей группе. Было очень трудно, но он имеет характер. Я доволен его игрой.

По травме Макуана пока ничего не могу сказать. Надо дождаться вердикта врача. Есть повреждение, остальное неважно", - сказал Калитвинцев.

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Источник:
УПЛ ТБ
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