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Тренер Шахтера U-19 Белик: Мы с Динамо находимся в неравных условиях
Наставник юношеской команды горняков рассказал о соперничестве с киевлянами
shakhtar.com
Главный тренер "
"Нам тяжело, мы команда, которая два дня добирается до места проведения поединка Юношеской лиги УЕФА и два дня возвращается в Украину. Большинство команд не идут навстречу, не хотят переносить игру и меняться турами. Я очень внимательно слежу за "Динамо U-19", которое играет только в чемпионате и постоянно находится на базе, все команды приезжают к ним. Если федерация допускает это, то у меня вопрос: почему это разрешается? Я считаю, что команды находятся в неравных условиях.
Когда решения принимаются таким образом, то, видимо, мы будем бороться не только с нашими соперниками, а еще и против регламента, судей. Я всегда говорю, что мне нужно только хорошее поле и чтобы судьи не мешали, а дальше я уверен в своей команде. Я не вижу в чемпионате команды сильнее нас", — сказал Белик.
Напомним, что в чемпионате U-19 после 14 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, опережая "Динамо" на два очка.
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