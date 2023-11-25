Тренер Шахтера U-19 Белик: Мы с Динамо находимся в неравных условиях

Главный тренер " Шахтера U-19" Алексей Белик рассказал о соперничестве с "Динамо" в юношеском чемпионате.

"Нам тяжело, мы команда, которая два дня добирается до места проведения поединка Юношеской лиги УЕФА и два дня возвращается в Украину. Большинство команд не идут навстречу, не хотят переносить игру и меняться турами. Я очень внимательно слежу за "Динамо U-19", которое играет только в чемпионате и постоянно находится на базе, все команды приезжают к ним. Если федерация допускает это, то у меня вопрос: почему это разрешается? Я считаю, что команды находятся в неравных условиях.

Когда решения принимаются таким образом, то, видимо, мы будем бороться не только с нашими соперниками, а еще и против регламента, судей. Я всегда говорю, что мне нужно только хорошее поле и чтобы судьи не мешали, а дальше я уверен в своей команде. Я не вижу в чемпионате команды сильнее нас", — сказал Белик.