  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Шахтера U-19 Белик: Мы с Динамо находимся в неравных условиях
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Шахтера U-19 Белик: Мы с Динамо находимся в неравных условиях

Премьер-лига

Наставник юношеской команды горняков рассказал о соперничестве с киевлянами

Тренер Шахтера U-19 Белик: Мы с Динамо находимся в неравных условиях

shakhtar.com

Главный тренер "Шахтера U-19" Алексей Белик рассказал о соперничестве с "Динамо" в юношеском чемпионате.

"Нам тяжело, мы команда, которая два дня добирается до места проведения поединка Юношеской лиги УЕФА и два дня возвращается в Украину. Большинство команд не идут навстречу, не хотят переносить игру и меняться турами. Я очень внимательно слежу за "Динамо U-19", которое играет только в чемпионате и постоянно находится на базе, все команды приезжают к ним. Если федерация допускает это, то у меня вопрос: почему это разрешается? Я считаю, что команды находятся в неравных условиях.

Когда решения принимаются таким образом, то, видимо, мы будем бороться не только с нашими соперниками, а еще и против регламента, судей. Я всегда говорю, что мне нужно только хорошее поле и чтобы судьи не мешали, а дальше я уверен в своей команде. Я не вижу в чемпионате команды сильнее нас", — сказал Белик.

Напомним, что в чемпионате U-19 после 14 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, опережая "Динамо" на два очка.

По теме
yellow-arrow
Верес - Металлист 1925: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
yellow-arrow
Верняев: Из гимнастического зала у нас все болеют за Шахту
yellow-arrow
Надеин: Матчи со зрителями проводит не только Верес - мы все равно допускаем акционеров
Алексей Белик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости