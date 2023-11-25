УПЛ. Верес - Металлист 1925 4:3. Первая победа за девять туров

“Верес” в невероятном матче берет свои долгожданні три очка. “Металлист 1925” дважды выходил вперед, второй раз – играя в меньшинстве, но “Верес” в итоге смог вырвать победу. Семиголевой триллер закончился голом “джокера” Гайдучка на 89-й минуте.

Матч начался без раскачки. Уже на второй минуте Шевченко получил карточку за жесткий подкат, и с этого штрафного “Металлист 1925” первый гол в матче. Хозяева вынесли мяч из своей штрафной в первой фазе, был первый удар, с которым справился Когут, но Борячук был на добивании – 1:0.

Это было только начало. Проходит пять минут и “Металлист 1925” остается в меньшинстве. Активний Виталий Дашковский, для которого это был первый официальный матч за два месяца, убегал к воротам харьковчан, но его толчком в спину остановил Курило. Немного запаздывал в эпизоде еще один защитник “Металлиста 1925”. Эпизод идентичный падениям Ваната в игре “Кривбасса” с “Динамо” и Краснопира в поединке “Оболони” с “Ворсклой”. В первой игре было удаление, во второй – нет.

Виталий Романов достал красную карточку, и “Металлисту 1925” пришлось более полутора часа играть вдесятером.

“Верес” быстро воспользовался большинством. Сначала Шевченко сориентировался на добивании, а затем классный гол с угла штрафной забил Шарай. Хозяева могли забивать и больше.

Однако начало второго тайма стало для “Вереса” холодным душем. Сначала Борячук и Русин классно разобрались в контратаке, а затем Ткачук мощно и точно пробил головой после углового.

2:3 – “Верес” играл в большинстве, но умудрялся проигрывать.

Однако именно Ткачук, забивший третий “Металлиста 1925”, привез и третий гол в ворота своей команды. Защитник харьковчан неудачно сыграл в углу штрафной, и Дашковский, заработавший пенальти, сам его и исполнил.

Дальше в матче было все – моменты у двух сторон, удары, штанги, сейвы. Все мог решить один мяч. И его забил “Верес”. Гайдучик провел на поле всего три минуты перед тем, как протолкнуть мяч в ворота “Металлиста 1925” – 4:3!

Обе команды провели хороший матч, но обстоятельства сложились в пользу “Вереса”.

Чемпионат Украины, 15-й тур. Ровно, “Авангард”

“Верес” – “Металлист 1925” 4:3

Голы: Шевченко 13, Шарай 35, Дахновский 69 (пен.), Гайдучик 89 – Борячук 2, Русин 55, Ткачук 59

“Верес”: Когут – Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко – Яго Сикейра (Близниченко 79), Кухарук (Клец 60), Кучеров, Шарай (Свитюха 79) – Дахновский (Гайдучик 86), Шестаков (Курко 90+4)

“Металлист 1925”: Мозиль – Фарина, Курило, Евгений Ткачук, Капинус – Мартынюк, Габелок (Бычек 65), Андрей Ткачук (Коваленко 9) – Юсов (Ременюк 60), Борячук (Сидоров 65), Русин

Предупреждения: Шевченко 2, Балан 11, Кухарук 33 – Ткачук 69

Удаление: Курило 7