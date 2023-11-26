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УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался

Премьер-лига
Обновлено

Вторая подряд победа Александра Шовковского во главе Динамо

УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

“Динамо” добывает вторую подряд победу под руководством Александра Шовковского, и снова – забив два гола в первом тайме. Киевский клуб воспользовался шансами, которые подарил ему “Рух”, и не позволил гостям сыграть на их сильных сторонах.

Ни “Динамо”, ни “Рух” нельзя назвать адептами принципов Juego de Posición, и обе команды прежде всего готовы были демонстрировать с первых минут агрессию без мяча, а уже во владении – как получится.

Как и в матче с “Кривбассом”, “Динамо” удалось быстро удалось забить первый гол. В этот раз помог Герета. Игроки “Динамо” разобрали соперников на его половине, и вратарь “Руха” явно поспешил с неудачным пасом в центр. Тымчик сыграл на перехвате, сразу пробил, и Герета снова ошибся, пропустив мяч под руками.

Забив гол, “Динамо” сознательно отдало мяч “Руху”, рассчитывая на контратаки. У гостей было владении над мячом, но не было контроля. Свои шансы “Рух” создавал после стандартов. Сначала центрбек Слюбик не сориентировался, когда получил мяч в метре от ворот Бущана, а затем Дидык пробил головой рядом со штангой. Комбинационная игра у “Руха” не получалась. Не было и никаких заметных индивидуальный действий.

УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался - изображение 1

Нельзя сказать, что “Динамо” в атаке заметно превосходило “Рух”, но хозяевам под конец тайма удалось забить второй гол. И снова с помощью Гереты. Вратарь “Руха” отдал неудобный пас в ноги Пидгурскому (вышедшему вместо травмированного Эдсона), Кабаев сыграл в отборе, сам вошел в штрафную, качнул Дидыка, и красиво уложил мяч в ворота – 2:0. Первый гол за "Динамо" в 36 матчах.

Второй гол стал нокаутом для “Руха”. Хотя гости получили 15 минут на отдых и возможность услышать какие-то полезные тактические установки от Пономарева, на игре это не отобразилось. У “Руха” так и не появились интересные идеи в атаке, и “Динамо” в итоге только второй раз в сезоне не пропустило в домашнем матче – “Рух” повторил “достижение” полтавской “Ворсклы”.

“Динамо” после перерыва спокойнее контролировало мяч, прессинга от “Руха” было меньше. Команда Александра Шовковского активнее проводила свои атаки во второй половине второго тайма, когда у “Руха” совсем уже не было сил, но “Динамо” своими шансами не воспользовалось. Хотя Ванат, заменивший Бенито, был очень активным.

УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался - изображение 2

2:0 – ровная, спокойная победа “Динамо” в максимально корректном матче. Обе команды выполнили меньше десяти фолов, а рефери Новохатний не показал ни одной желтой карточки. “Рух” провалил второй тайм, а у “Динамо” было желание забить третий гол, но и двух для победы было вполне достаточно.

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Чемпионат Украины, 15-й тур. Киев, “Динамо им. Валерия Лобановского”

“Динамо” Киев – “Рух” 2:0

Голы: Тымчик 6, Кабаев 43

“Динамо”: Бущан – Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик – Бражко – Кабаев, Шепелев (Андриевский 89), Буяльский, Караваев (Вивчаренко 75) – Бенито (Ванат 60)

“Рух”: Герета – Роман, Дидык, Слюбик, Сич – Сапуга, Эдсон (Пидгурский 26), Таллес (Карабин 75) – Соломон (Климчук 54), Пастух, Квасница

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1 голосов
Комментарии
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walcom (Киев)
26.11.2023 в 18:55
заголовок в яблочко
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Комментарии 27
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walcom (Киев)
26.11.2023 в 18:55
заголовок в яблочко
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0
0
avatar
Американец 2000
26.11.2023 в 18:28
Позорнейшая сдача игры ((((((( Скорей всего за хорошие деньги ((((( руху - позор ((((( Самое неприятное в том что никакое динамо с такой никакой игрой , ещё и в тройку войдёт (((((
sticker
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0
2
LEVgcUqs (Чернігів)
26.11.2023 в 18:42
Ха-ха-ха-ха-ха......
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0
0
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walcom (Киев)
26.11.2023 в 18:55
обтекай
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0
0
Prideman (Lviv)
26.11.2023 в 18:08
Рух стабільно в останніх матчах сам собі привозить. Динамо по суті нічого не створило. Я тут подивився...якщо взяти матчі в яких Рух втрачав очки в результаті отакої " гри в обороні" як сьогодні, то команда була би мінімум в трійці. І тренера треба. ТРЕНЕРА, а не колишнього арбітра.
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0
5
Не чесний президент (Полтава)
26.11.2023 в 18:22
А, колишній масажист підійде?)
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1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
26.11.2023 в 18:44
Так а суть футболу в чому? Одна команда вивозить, а друга привозить......
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
26.11.2023 в 18:07
Тут все зрозуміло, друга команда грає, як дозволяє перша команда. І що Рух.....?
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2
0
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Бapceлиниyс
26.11.2023 в 17:42
Не узнаю Рух. Где тот храбрый и борзый Рух, шо играл с Кривбассом?
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0
2
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Американец 2000
26.11.2023 в 18:36
Деньги делают своё дело (((((((
sticker
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0
0
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Бapceлиниyс
26.11.2023 в 17:38
Динамо всплывает...
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0
2
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Виталик 10102 (Киев)
26.11.2023 в 17:59
Динамо грає та виграє) А ти, кУнілінгус - взпливаєш(
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2
0
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Американец 2000
26.11.2023 в 18:37
Г - но не тонет )))))))
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0
0
Pianist (Київ)
26.11.2023 в 17:24
Ті ж самі хлопці, але зовсім інша гра. Все по ділу. Немає про що писати навіть.
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3
0
aleks68
26.11.2023 в 17:17
сколько было разговоров от руха-знаем с кем играем,настраивать не надо,дадим бой.а на деле-пшик.
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3
0
miruk 81 (львів)
26.11.2023 в 17:06
Нерозумію керівництво Руху, шикарна база, академія, непогані футболісти,хороше фінансування, ВІЗМІТЬ ТОПОВОГО ТРЕНЕРА! то якийсь Федик, невідомо хто і звідки то білорус, який нічого в своєму житті не вигравав, тепер СУДДЯ -тренер. хтось колись чув щоб судді тренували професійні команди і чогось з ними досягали?
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0
1
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
26.11.2023 в 17:15
Всі плюси, що ти перерахував , на сьогодні вже неактуальні. На базі процвітає готельно-розважальний бізнес, академію скоро звідти заберуть, зарплату в клубі платили ще літом, а гравці -це вчорашні юніори перемішані з посередніми безкоштовними гравцями- легіонерами. А щодо тренера , то справді дитячий посередній тренер, а ще додати неадекватне керівництво і ми побачимо , що чим дальше чемпіонат, то тим нижче в таблиці буде Рух
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3
0
miruk 81 (львів)
26.11.2023 в 17:35
Заберуть дитячу академію до 14 років, її розмістять на Маркевича, якраз будують готель-хостел на місці трибун,а доросла залишиться. Щодо іншого трохи неправда, часто буваю на матчах команд академії все як було, що стосується футболу так і залишилось
 
0
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Бapceлиниyс
26.11.2023 в 17:55
Пономарёв хороший тренер, просто он сегодня тактически протупил.
 
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Prideman (Lviv)
26.11.2023 в 18:04
Переживай за Карпати)) Яке тобі діло до команди, за яку ти не вболіваєш?
 
0
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Prideman (Lviv)
26.11.2023 в 18:09
Я про тренера вже рік криком кричу
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0
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Не чесний президент (Полтава)
26.11.2023 в 18:24
Чув, Мауріньо, він, правда масажист.
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1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2023 в 17:04
Є ще над чим працювати Сашо. Треба взимку суттєве підсилення якщо хочуть виграти хоча б ЧУ. Такі пасажири як Дячук, Сирота, той же Шепелєв явно не рівень...
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5
1
aleks68
26.11.2023 в 17:14
гнида дырявая размечталась
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0
7
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Djon (Україна)
26.11.2023 в 17:36
сралекс, йди на х.й
 
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Серпень (Voznesensk)
26.11.2023 в 17:00
Прописні істини: пас назад = гра за суперника, пас своєму воротареві = удар по своїх воротах. Це неминуче приведе до голу суперника. За таку гру треба видавати люлей. Рух таким чином сам собі організував пропущений гол на 6-й хвилині. Але продовжив грати так же - паси назад, паси своєму воротареві. Неминуче наступила розв'язка на 43-й хвилині - гол-близнюк. Динамо, отримавши подарунок від Руха в самому початку гри, грало акуратно по рахунку, чекаючи шанс. І отримали другий подарунок від рухівців. У другому таймі Динамо чітко довело гру до перемоги. При цьому динамівці, як на тренуванні, відпрацьовували атакувальні дії. Працювати є над чим. Але тенденції помітні. Дві гри Шовковського = дві лобові перемоги над безпосередніми суперниками по турнірній таблиці. Що і вимагалось доказати.
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3
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.11.2023 в 16:54
Виграв той, хто має значно вищий клас. Динамо - з перемогою!
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5
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