УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался

“Динамо” добывает вторую подряд победу под руководством Александра Шовковского, и снова – забив два гола в первом тайме. Киевский клуб воспользовался шансами, которые подарил ему “Рух”, и не позволил гостям сыграть на их сильных сторонах.

Ни “Динамо”, ни “Рух” нельзя назвать адептами принципов Juego de Posición, и обе команды прежде всего готовы были демонстрировать с первых минут агрессию без мяча, а уже во владении – как получится.

Как и в матче с “Кривбассом”, “Динамо” удалось быстро удалось забить первый гол. В этот раз помог Герета. Игроки “Динамо” разобрали соперников на его половине, и вратарь “Руха” явно поспешил с неудачным пасом в центр. Тымчик сыграл на перехвате, сразу пробил, и Герета снова ошибся, пропустив мяч под руками.

Забив гол, “Динамо” сознательно отдало мяч “Руху”, рассчитывая на контратаки. У гостей было владении над мячом, но не было контроля. Свои шансы “Рух” создавал после стандартов. Сначала центрбек Слюбик не сориентировался, когда получил мяч в метре от ворот Бущана, а затем Дидык пробил головой рядом со штангой. Комбинационная игра у “Руха” не получалась. Не было и никаких заметных индивидуальный действий.

Нельзя сказать, что “Динамо” в атаке заметно превосходило “Рух”, но хозяевам под конец тайма удалось забить второй гол. И снова с помощью Гереты. Вратарь “Руха” отдал неудобный пас в ноги Пидгурскому (вышедшему вместо травмированного Эдсона), Кабаев сыграл в отборе, сам вошел в штрафную, качнул Дидыка, и красиво уложил мяч в ворота – 2:0. Первый гол за "Динамо" в 36 матчах.

Второй гол стал нокаутом для “Руха”. Хотя гости получили 15 минут на отдых и возможность услышать какие-то полезные тактические установки от Пономарева, на игре это не отобразилось. У “Руха” так и не появились интересные идеи в атаке, и “Динамо” в итоге только второй раз в сезоне не пропустило в домашнем матче – “Рух” повторил “достижение” полтавской “Ворсклы”.

“Динамо” после перерыва спокойнее контролировало мяч, прессинга от “Руха” было меньше. Команда Александра Шовковского активнее проводила свои атаки во второй половине второго тайма, когда у “Руха” совсем уже не было сил, но “Динамо” своими шансами не воспользовалось. Хотя Ванат, заменивший Бенито, был очень активным.

2:0 – ровная, спокойная победа “Динамо” в максимально корректном матче. Обе команды выполнили меньше десяти фолов, а рефери Новохатний не показал ни одной желтой карточки. “Рух” провалил второй тайм, а у “Динамо” было желание забить третий гол, но и двух для победы было вполне достаточно.

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Чемпионат Украины, 15-й тур. Киев, “Динамо им. Валерия Лобановского”

“Динамо” Киев – “Рух” 2:0

Голы: Тымчик 6, Кабаев 43

“Динамо”: Бущан – Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик – Бражко – Кабаев, Шепелев (Андриевский 89), Буяльский, Караваев (Вивчаренко 75) – Бенито (Ванат 60)

“Рух”: Герета – Роман, Дидык, Слюбик, Сич – Сапуга, Эдсон (Пидгурский 26), Таллес (Карабин 75) – Соломон (Климчук 54), Пастух, Квасница