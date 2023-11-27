Ворскла намерена продлить контракт с ветераном команды

"Ворскла" планирует в очередной раз переподписать контракт с правым защитником Игорем Пердутой, сообщает Sport.ua.

Действующее соглашение 33-летнего футболиста истекает 31 декабря этого года.

Пердута в "Ворскле" – с начала 2010 года. В первой команде он дебютировал в мае 2012-го. Впоследствии воспитанник тернопольского футбола полгода провел на правах аренды в "Оболони", а с 2013 года беспрерывно выступает за полтавский клуб.

В нынешнем сезоне Пердута сыграл 18 матчей и отметился 1 ассистом. В 13 случаях он выводил "зелено-белых" на поле с капитанской повязкой.