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Ворскла намерена продлить контракт с ветераном команды
Его соглашение истекает в конце декабря
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" планирует в очередной раз переподписать контракт с правым защитником Игорем Пердутой, сообщает Sport.ua.
Действующее соглашение 33-летнего футболиста истекает 31 декабря этого года.
Пердута в "Ворскле" – с начала 2010 года. В первой команде он дебютировал в мае 2012-го. Впоследствии воспитанник тернопольского футбола полгода провел на правах аренды в "Оболони", а с 2013 года беспрерывно выступает за полтавский клуб.
В нынешнем сезоне Пердута сыграл 18 матчей и отметился 1 ассистом. В 13 случаях он выводил "зелено-белых" на поле с капитанской повязкой.
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