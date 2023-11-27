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Ворскла намерена продлить контракт с ветераном команды

Премьер-лига

Его соглашение истекает в конце декабря

Ворскла намерена продлить контракт с ветераном команды

Фото: ФК Ворскла

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"Ворскла" планирует в очередной раз переподписать контракт с правым защитником Игорем Пердутой, сообщает Sport.ua.

Действующее соглашение 33-летнего футболиста истекает 31 декабря этого года.

Пердута в "Ворскле" – с начала 2010 года. В первой команде он дебютировал в мае 2012-го. Впоследствии воспитанник тернопольского футбола полгода провел на правах аренды в "Оболони", а с 2013 года беспрерывно выступает за полтавский клуб.

В нынешнем сезоне Пердута сыграл 18 матчей и отметился 1 ассистом. В 13 случаях он выводил "зелено-белых" на поле с капитанской повязкой.

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Ворскла (Полтава) Игорь Пердута
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Источник:
Sport.ua
Комментарии
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Kondor (Веселе)
27.11.2023 в 10:10
А что думать? Игрок хороший,33-не возраст для защитника.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
27.11.2023 в 10:10
А что думать? Игрок хороший,33-не возраст для защитника.
Ответить
0
0

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