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СМИ сосватали Григорчука в Казахстан. В Черноморце оперативно ответили на информацию
Сказали просто, что это - бред
фото - Олександр Приходько
Украинские СМИ на днях огласили информацию о том, что главный тренер "
По информации "Динамомании" Григорчук, который ранее уже работал в Казахстане, якобы вел переговоры с местным Актобе".
Впрочем, в одесском клубе оперативно опровергли эту информацию. Вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон назвал эту информацию не иначе как "бредом".
"С "Актобе" вообще нет никаких разговоров: ни на зиму, ни на лето. Это полный бред! Мы готовимся к окончанию первого круга, а там никто не знает – продолжится чемпионат или нет. Конечно, у нас в планах есть доработать с Григорчуком до конца контракта и завершения сезона", – рассказал Генинсон.
Напомним, что "Черноморец" Григорчук тренирует с 2021 года. В настоящее время одесситы занимают 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 19 очками в активе.
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