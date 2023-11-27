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СМИ сосватали Григорчука в Казахстан. В Черноморце оперативно ответили на информацию

Премьер-лига

Сказали просто, что это - бред

СМИ сосватали Григорчука в Казахстан. В Черноморце оперативно ответили на информацию

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинские СМИ на днях огласили информацию о том, что главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук может вернуться в Казахстан и возглавить одного из лидеров местного чемпионата.

По информации "Динамомании" Григорчук, который ранее уже работал в Казахстане, якобы вел переговоры с местным Актобе".

Впрочем, в одесском клубе оперативно опровергли эту информацию. Вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон назвал эту информацию не иначе как "бредом".

"С "Актобе" вообще нет никаких разговоров: ни на зиму, ни на лето. Это полный бред! Мы готовимся к окончанию первого круга, а там никто не знает – продолжится чемпионат или нет. Конечно, у нас в планах есть доработать с Григорчуком до конца контракта и завершения сезона", – рассказал Генинсон.

Напомним, что "Черноморец" Григорчук тренирует с 2021 года. В настоящее время одесситы занимают 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 19 очками в активе.

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Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Актобе Владимир Генинсон
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Источник:
sport-express.ua
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