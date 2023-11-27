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Вацко: Матч Шахтер - Полесье должна была судить Монзуль, ее в последний момент заменили на Пасхала

Премьер-лига
Обновлено

Инсайд от одного из наших главных инсайдеров

Вацко: Матч Шахтер - Полесье должна была судить Монзуль, ее в последний момент заменили на Пасхала

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко выдал инсайдерскую информацию о судейских назначениях на матч 15-го тура УПЛ "Шахтер" – "Полесье" (0:0), на котором главным арбитром был Игорь Пасхал.

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"Из того, что мне сорока на хвосте принесла, информированная сорока, именно Монзуль должна была судить матч "Шахтера" против "Полесья", но в последний момент была заменена на Пасхала", - сказал Вацко.

Напомним, что спортдир "горняков" Дарио Срна после игры заявил, что бригада арбитров ошиблась, не дав красную карточку игроку "Полесье" за фол против Валерия Бондаря. Арбитром ВАР на этой игре был Николай Балакин.

"И пусть на меня никто не обижается, но большинство арбитров могли бы посмотреть на Катерину Монзуль и ее бригаду, на то, как они судят. Они могут стать примером для многих арбитров в Украине", – сказал Срна.

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Дарио Срна Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
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Источник:
Вацко Live
Комментарии
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zubrenok1956 (житомир)
27.11.2023 в 20:03
Катя Монзуль розпочинала майже бездоганно, але швидко опанувала правило "лівих" свистків (реально нелегко це зафіксувати), а також не "бачити" одні і ті ж порушення гравців різних за статусом команд; про ВАР я вже не кажу там ....; допоки що ось так
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Комментарии 2
zubrenok1956 (житомир)
27.11.2023 в 20:03
Катя Монзуль розпочинала майже бездоганно, але швидко опанувала правило "лівих" свистків (реально нелегко це зафіксувати), а також не "бачити" одні і ті ж порушення гравців різних за статусом команд; про ВАР я вже не кажу там ....; допоки що ось так
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0
0
igor_ignat (Weimar)
27.11.2023 в 19:52
Знову Суркіс...
sticker
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