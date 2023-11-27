Вацко: Матч Шахтер - Полесье должна была судить Монзуль, ее в последний момент заменили на Пасхала

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко выдал инсайдерскую информацию о судейских назначениях на матч 15-го тура УПЛ "Шахтер" – "Полесье" (0:0), на котором главным арбитром был Игорь Пасхал.

"Из того, что мне сорока на хвосте принесла, информированная сорока, именно Монзуль должна была судить матч "Шахтера" против "Полесья", но в последний момент была заменена на Пасхала", - сказал Вацко.

Напомним, что спортдир "горняков" Дарио Срна после игры заявил, что бригада арбитров ошиблась, не дав красную карточку игроку "Полесье" за фол против Валерия Бондаря. Арбитром ВАР на этой игре был Николай Балакин.