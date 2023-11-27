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Цыганык: Суркис не ищет нового тренера. Шовковский останется до окончания осенней части УПЛ

Премьер-лига
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А дальше - будет видно

Цыганык: Суркис не ищет нового тренера. Шовковский останется до окончания осенней части УПЛ

ФК Динамо

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил о том, что сейчас президент "Динамо" Игорь Суркис не ищет главного тренера на замену и.о. Александру Шовковскому.

"Могу точно сказать, что до окончания осенней части чемпионата Суркис не рассматривает возможности и не ведет переговоры ни с одним тренером.

Основная история – дать возможность Шовковскому спокойно доработать и посмотреть, насколько он готов взять ответственность за результат.

Задачи по чемпионству никто не снимал, и как команда воспримет Шовковского – это главная задача.

Разговоры о переговорах с разными тренерами – такого нет. Есть абсолютное доверие к Шовковскому", - сказал Цыганык.

Напомним, что Шовковский с приставкой и.о принял "Динамо" после отставки Луческу в начале ноября. Под его руководством команда одержала две победы в двух матчах УПЛ.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.11.2023 в 22:52
Правильно.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.11.2023 в 22:52
Правильно.
Ответить
0
0

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