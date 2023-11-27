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Цыганык: Суркис не ищет нового тренера. Шовковский останется до окончания осенней части УПЛ
А дальше - будет видно
ФК Динамо
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил о том, что сейчас президент "
"Могу точно сказать, что до окончания осенней части чемпионата Суркис не рассматривает возможности и не ведет переговоры ни с одним тренером.
Основная история – дать возможность Шовковскому спокойно доработать и посмотреть, насколько он готов взять ответственность за результат.
Задачи по чемпионству никто не снимал, и как команда воспримет Шовковского – это главная задача.
Разговоры о переговорах с разными тренерами – такого нет. Есть абсолютное доверие к Шовковскому", - сказал Цыганык.
Напомним, что Шовковский с приставкой и.о принял "Динамо" после отставки Луческу в начале ноября. Под его руководством команда одержала две победы в двух матчах УПЛ.
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