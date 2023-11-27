Цыганык: Суркис не ищет нового тренера. Шовковский останется до окончания осенней части УПЛ

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил о том, что сейчас президент " Динамо " Игорь Суркис не ищет главного тренера на замену и.о. Александру Шовковскому.

"Могу точно сказать, что до окончания осенней части чемпионата Суркис не рассматривает возможности и не ведет переговоры ни с одним тренером.

Основная история – дать возможность Шовковскому спокойно доработать и посмотреть, насколько он готов взять ответственность за результат.

Задачи по чемпионству никто не снимал, и как команда воспримет Шовковского – это главная задача.

Разговоры о переговорах с разными тренерами – такого нет. Есть абсолютное доверие к Шовковскому", - сказал Цыганык.