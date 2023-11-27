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Цыганык: Полесье "очень хочет" Пихаленка, но Днепр-1 не планирует зимой отпускать лидеров
А Карпаты проявляют интерес к Гуцуляку
scdnipro1.com.ua
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил о том, что "
Как заявил журналист, "Полесье" "очень хочет Пихаленка", в то время как "Карпаты" проявляли интерес к Гуцуляку.
В то же время, днепровский клуб в свете борьбы за чемпионство не планирует отпускать своих лидеров.
Напомним, что по итогам первого круга УПЛ "Днепр-1" возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка после 15 туров.
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