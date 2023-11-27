Цыганык: Полесье "очень хочет" Пихаленка, но Днепр-1 не планирует зимой отпускать лидеров

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил о том, что " Днепр-1 " зимой не рассматривает возможности продажи своих игроков в чемпионат Украины.

Как заявил журналист, "Полесье" "очень хочет Пихаленка", в то время как "Карпаты" проявляли интерес к Гуцуляку.

В то же время, днепровский клуб в свете борьбы за чемпионство не планирует отпускать своих лидеров.

Напомним, что по итогам первого круга УПЛ "Днепр-1" возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка после 15 туров.