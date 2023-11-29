Шахтер за 4 млн евро пробовал подписать опорника Палмейраса, но получил отказ

" Шахтер " пытался подписать опорного хавбека "Палмейраса" Фабиньо.

Как сообщает ESPN "горняки" предлагали за 21-летнего игрока 4 миллиона евро, однако получил отказ.

"Палмейрас" недавно продлил контракт с хавбеком до завершения 2027 года и рассчитывает на него в следующем сезоне.

Также на игрока претендовал "Ред Булл Брагантину", но и в этом случае "Палмейрас" ответил отказом.

Отметим, что Фабиньо за взрослую команду "Палмейраса" наиграл 54 матча без результативных действий. Также парень ранее был заигран за сборные Бразилии U-17 и U-16.