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Шахтер за 4 млн евро пробовал подписать опорника Палмейраса, но получил отказ
Речь идет о 21-летнем Фабиньо
shakhtar.com
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Как сообщает ESPN "горняки" предлагали за 21-летнего игрока 4 миллиона евро, однако получил отказ.
"Палмейрас" недавно продлил контракт с хавбеком до завершения 2027 года и рассчитывает на него в следующем сезоне.
Также на игрока претендовал "Ред Булл Брагантину", но и в этом случае "Палмейрас" ответил отказом.
Отметим, что Фабиньо за взрослую команду "Палмейраса" наиграл 54 матча без результативных действий. Также парень ранее был заигран за сборные Бразилии U-17 и U-16.
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