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Верес предлагает новый контракт одному из лидеров. Игрок взял время подумать
Соглашение Валерия Кучерова с клубом истекает 31 декабря
Фото: НК Верес
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Сам футболист рассказал, как идут переговоры по новому соглашению.
"Если вкратце, мне предложили новый контракт, но я взял время подумать. По поводу вероятности ухода из команды — даже не знаю, что ответить. "Верес" — мой второй дом. Этот клуб сделал для меня многое, и я для клуба — тоже. Но если будут какие-то предложения, я готов их рассмотреть", — сказал Кучеров.
Отметим, что 30-летний воспитанник алчевской "Стали" в текущем сезоне провел за "Верес" 14 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.
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