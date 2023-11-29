Верес предлагает новый контракт одному из лидеров. Игрок взял время подумать

" Верес " предлагает новый контракт опорному полузащитнику Валерию Кучерову, так как нынешнее соглашение сторон истекает 31 декабря

Сам футболист рассказал, как идут переговоры по новому соглашению.

"Если вкратце, мне предложили новый контракт, но я взял время подумать. По поводу вероятности ухода из команды — даже не знаю, что ответить. "Верес" — мой второй дом. Этот клуб сделал для меня многое, и я для клуба — тоже. Но если будут какие-то предложения, я готов их рассмотреть", — сказал Кучеров.