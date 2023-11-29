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Верес предлагает новый контракт одному из лидеров. Игрок взял время подумать

Премьер-лига

Соглашение Валерия Кучерова с клубом истекает 31 декабря

Верес предлагает новый контракт одному из лидеров. Игрок взял время подумать

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" предлагает новый контракт опорному полузащитнику Валерию Кучерову, так как нынешнее соглашение сторон истекает 31 декабря

Сам футболист рассказал, как идут переговоры по новому соглашению.

"Если вкратце, мне предложили новый контракт, но я взял время подумать. По поводу вероятности ухода из команды — даже не знаю, что ответить. "Верес" — мой второй дом. Этот клуб сделал для меня многое, и я для клуба — тоже. Но если будут какие-то предложения, я готов их рассмотреть", — сказал Кучеров.

Отметим, что 30-летний воспитанник алчевской "Стали" в текущем сезоне провел за "Верес" 14 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.

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Источник:
sport.ua
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