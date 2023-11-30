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Клищук: Хочу продолжать развиваться и прогрессировать вместе с Кривбассом
Голкипер подписал новое соглашение с клубом
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук поделился эмоциями после подписания нового контракта с красно-белыми.
- Андрей, какие первые мысли после подписания нового контракта?
- Конечно, я очень рад подписать новый контракт с "Кривбассом". Счастлив быть частью большой красно-белой семьи. Хочу продолжать развиваться и прогрессировать вместе с клубом и идти к нашей общей цели.
- Знаем, что ты даже не колебался перед этим решением.
- Очень замечательная атмосфера в клубе, классный дружный коллектив. Также благодарен за поддержку нашим фанатам, которые всегда очень тепло меня принимают. Я с ними в хороших отношениях. Особенно с фанатами, которые защищают Украину на фронте. Это для меня честь - быть знакомым с ними лично, - сказал Клищук.
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