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Андриевский – о хейте болельщиков Динамо: Подходят в городе, задают вопросы – неприятно, но я их понимаю

Премьер-лига
Обновлено

Был период, когда киевляне не побеждали несколько недель

Андриевский – о хейте болельщиков Динамо: Подходят в городе, задают вопросы – неприятно, но я их понимаю

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Андриевский рассказал, как реагирует на хейт со стороны болельщиков.

– Был период, когда не побеждали несколько недель. Это был самый хейтовый период за последнее время у "Динамо". Многие фаны писали: "Да давайте, ну что вы делаете, давайте победы"?

– Да не только писали. Подходят в городе, задают эти вопросы. Конечно, неприятно, но я их понимаю.

– Что отвечаешь в таких случаях?

– Говорю: "Будем пытаться в следующих матчах". Мы сами понимаем, что такая ситуация, потому логично, что такие вопросы.

– Бывало, что подходили с агрессией?

– Да.

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Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
ВДИНАМО
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