Андриевский – о хейте болельщиков Динамо: Подходят в городе, задают вопросы – неприятно, но я их понимаю

Хавбек " Динамо " Александр Андриевский рассказал, как реагирует на хейт со стороны болельщиков.

– Был период, когда не побеждали несколько недель. Это был самый хейтовый период за последнее время у "Динамо". Многие фаны писали: "Да давайте, ну что вы делаете, давайте победы"?

– Да не только писали. Подходят в городе, задают эти вопросы. Конечно, неприятно, но я их понимаю.

– Что отвечаешь в таких случаях?

– Говорю: "Будем пытаться в следующих матчах". Мы сами понимаем, что такая ситуация, потому логично, что такие вопросы.

– Бывало, что подходили с агрессией?

– Да.