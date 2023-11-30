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Андриевский – о хейте болельщиков Динамо: Подходят в городе, задают вопросы – неприятно, но я их понимаю
Был период, когда киевляне не побеждали несколько недель
Фото: ФК Динамо Київ
Хавбек "
– Был период, когда не побеждали несколько недель. Это был самый хейтовый период за последнее время у "Динамо". Многие фаны писали: "Да давайте, ну что вы делаете, давайте победы"?
– Да не только писали. Подходят в городе, задают эти вопросы. Конечно, неприятно, но я их понимаю.
– Что отвечаешь в таких случаях?
– Говорю: "Будем пытаться в следующих матчах". Мы сами понимаем, что такая ситуация, потому логично, что такие вопросы.
– Бывало, что подходили с агрессией?
– Да.
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