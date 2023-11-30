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Будковский: С Шахтером была равная игра - на уровне
Впереди у Полесья матч с Вересом
upl.ua
Форвард "
"Я очень рад вернуться в общую группу, на поле, потому что пропустил немало. Хочется выходить и помогать команде, потому что сейчас очень важные игры.
С "Шахтером" мы показали себя довольно неплохо, потому что игра была равная: были моменты и у "Шахтера", были моменты и у нас. Где-то на последних минутах нам повезло, нам не забили, но и мы могли побеждать в этой игре. Довольно равная игра. Да, мы немного сели назад, но я считаю, что игра была на уровне.
Сейчас в фокусе "Верес" — у них сменился тренер, последнюю игру они выиграли, поэтому пребывают в хорошем настроении. Но учитывая погодные условия, игра будет очень боевая, потому что прежде всего последние туры, и каждая команда хочет набрать максимум очков, чтобы в хорошем настроении уйти в отпуск. Наши козыри я раскрывать не буду, мы готовимся к игре, будем выходить с боевым настроем и будем играть только на победу, как и во всех других матчах в чемпионате", - сказал Будковский.
Напомним, что матч "Полесье" – "Верес" пройдет в пятницу, 1 декабря, и начнется в 17:00.
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