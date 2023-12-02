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Марко Сапуга: Луганчане могут обыграть один в один
Капитан Руха о предстоящей игре с Зарей
Фото: ФК Рух
Полузащитник и капитан львовского "Руха" Марко Сапуга рассказал, что ожидает от игроков "Зари" в предстоящем матче, который состоится 4 декабря.
"Заря" – хороший и интересный соперник. У них опасный приступ и луганчане хорошо играют в атаке: могут обыграть один в один и имеют хорошую скорость. Это будет довольно непростая игра для Движения. Мы не обращаем внимания на то, что "Заря" играла в евро кубках. Для нашей команды важно демонстрировать на поле свой привычный футбол, поэтому мы готовимся к этому матчу, как и другим нашим соперникам – не выделяем кого-то отдельно. Важно не отходить от своего игрового стиля и исповедовать свои футбольные принципы. У нас осталось два матча до зимней паузы, и мы хотим получить положительный результат в этих поединках. Это важно, чтобы уходить в отпуск с хорошим настроением", — приводит слова капитан "Руха".
Напомним, "Рух" занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ.
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