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Марко Сапуга: Луганчане могут обыграть один в один

Премьер-лига

Капитан Руха о предстоящей игре с Зарей

Марко Сапуга: Луганчане могут обыграть один в один

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
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Полузащитник и капитан львовского "Руха" Марко Сапуга рассказал, что ожидает от игроков "Зари" в предстоящем матче, который состоится 4 декабря.

"Заря" – хороший и интересный соперник. У них опасный приступ и луганчане хорошо играют в атаке: могут обыграть один в один и имеют хорошую скорость. Это будет довольно непростая игра для Движения. Мы не обращаем внимания на то, что "Заря" играла в евро кубках. Для нашей команды важно демонстрировать на поле свой привычный футбол, поэтому мы готовимся к этому матчу, как и другим нашим соперникам – не выделяем кого-то отдельно. Важно не отходить от своего игрового стиля и исповедовать свои футбольные принципы. У нас осталось два матча до зимней паузы, и мы хотим получить положительный результат в этих поединках. Это важно, чтобы уходить в отпуск с хорошим настроением", — приводит слова капитан "Руха".

Напомним, "Рух" занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ.

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Рух (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
ФК Рух
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