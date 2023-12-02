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Дмитрий Капинус и Марьян Фарина не сыграют против Шахтера. Голодюк - о подготовке к завтрашнему матчу
Олег Голоднюк об экстремальной подготовке к игре с Шахтером
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк рассказал о подготовке к игре с "Шахтером" которая состоится завтра в 17:00.
Что нужно "Металлисту 1925", чтобы хорошо сыграть против "Шахтера", и возможно, получить победный результат?
"Нужно сыграть одну из лучших своих игр, только так".
Как проходила подготовка к игре, ведь погода внесла свои коррективы?
"Если можно так сказать, подготовка проходила в экстремальных условиях. Отталкивались от погоды, где-то не было возможности полноценно подготовиться к "Шахтеру". Против такого соперника, хорошая подготовка - одно из ключевых. Но ребята - молодцы, адаптировались к тем условиям, которые у нас были и надеюсь, что даже при таких условиях, мы нормально подготовились к игре".
Какова кадровая ситуация? На кого мы точно не можем рассчитывать и смогут ли сыграть арендованные у "Шахтера" Дмитрий Капинус и Марьян Фарина?
"Они не смогут сыграть, это безусловно для нас потеря, два фланговых защитника. Из-за арендных условий, они не сыграют. А так все в строю, кроме дисквалифицированного Игоря Курило и Михаил Рудавский, он еще не готовится. У Дмитрия Кравченко очень серьезная травма и еще не восстановился Бека Вачиберадзе".
Напомним, "Металлист 1925" занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ.
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