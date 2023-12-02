Дмитрий Капинус и Марьян Фарина не сыграют против Шахтера. Голодюк - о подготовке к завтрашнему матчу

Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк рассказал о подготовке к игре с "Шахтером" которая состоится завтра в 17:00.

Что нужно "Металлисту 1925", чтобы хорошо сыграть против "Шахтера", и возможно, получить победный результат?

"Нужно сыграть одну из лучших своих игр, только так".

Как проходила подготовка к игре, ведь погода внесла свои коррективы?

"Если можно так сказать, подготовка проходила в экстремальных условиях. Отталкивались от погоды, где-то не было возможности полноценно подготовиться к "Шахтеру". Против такого соперника, хорошая подготовка - одно из ключевых. Но ребята - молодцы, адаптировались к тем условиям, которые у нас были и надеюсь, что даже при таких условиях, мы нормально подготовились к игре".

Какова кадровая ситуация? На кого мы точно не можем рассчитывать и смогут ли сыграть арендованные у "Шахтера" Дмитрий Капинус и Марьян Фарина?

"Они не смогут сыграть, это безусловно для нас потеря, два фланговых защитника. Из-за арендных условий, они не сыграют. А так все в строю, кроме дисквалифицированного Игоря Курило и Михаил Рудавский, он еще не готовится. У Дмитрия Кравченко очень серьезная травма и еще не восстановился Бека Вачиберадзе".

Напомним, "Металлист 1925" занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ.