Максимов: Сегодня был не наш день

Главный тренер СК "Днепр-1" Юрий Максимов подытожил результат матча против полтавской "Ворсклы":

- Юрий Вильевич, было заметно, что вы были недовольны действиями своих игроков и при счете 1:0. Быстрый гол расслабил команду?

- Да, забили быстрый гол. Установка была накрывать защитников, но что-то пошло не так. Не понял ребят, что произошло... Они давали защитникам держать мяч, начинать атаки, а сами опустились и дали шансы сопернику контролировать мяч. Игроки "Ворсклы" почувствовали, что могут играть и потом уже игра перевернулась в другую сторону. Ну что ж, это - футбол. Будем двигаться дальше.

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- Команда играет одним составом уже много матчей.

- Каждый из ребят выходит на поле, чтобы играть. Я доволен теми футболистами, что есть у нас в команде, но такой футбол, что что-то пошло не так. Выигрывали, все было хорошо, но после гола отдали мяч, сели в оборону и пропустили два гола. Скажем так, что сегодня был не наш день. До этой встречи ребята играли, как мы и планировали. Будем общаться с ними, почему сегодня так произошло. У нас впереди еще один гостевой матч. Скорректируем состав, возможно ребята уже где-то подсели. Будем думать.