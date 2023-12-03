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Голодюк: Единственный эпизод решил судьбу матча против Шахтера

Премьер-лига

Однако он доволен самоотдачей своих подопечных

Голодюк: Единственный эпизод решил судьбу матча против Шахтера

ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий

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Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал поражение своих подопечных в матче 16 тура УПЛ против "Шахтера".

“После каждой игры мы говорим, что удовлетворены желанием ребят и самоотдачей. От самой игры остался осадок, что могли сыграть гораздо лучше.

Мы планировали замены перед пропущенным первым голом. На 30 секунд не успели провести их. Видели, что некоторые ребята устали, не успели.

У “Шахтера” – игроки высокого уровня. Единственный эпизод решил судьбу матча”, – сказал Голодюк.

"Металлист 1925" потерпел третье подряд поражение в чемпионате. Команда находится на 11-м месте УПЛ.

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Источник:
УПЛ ТБ
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