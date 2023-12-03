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Голодюк: Единственный эпизод решил судьбу матча против Шахтера
Однако он доволен самоотдачей своих подопечных
ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий
Главный тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал поражение своих подопечных в матче 16 тура УПЛ против "Шахтера".
“После каждой игры мы говорим, что удовлетворены желанием ребят и самоотдачей. От самой игры остался осадок, что могли сыграть гораздо лучше.
Мы планировали замены перед пропущенным первым голом. На 30 секунд не успели провести их. Видели, что некоторые ребята устали, не успели.
У “Шахтера” – игроки высокого уровня. Единственный эпизод решил судьбу матча”, – сказал Голодюк.
"Металлист 1925" потерпел третье подряд поражение в чемпионате. Команда находится на 11-м месте УПЛ.
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