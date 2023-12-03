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Юрий Береза – о продаже футболистов в клубы УПЛ: Я не буду усиливать конкурентов

Премьер-лига

Не планирует сотрудничать с украинскими покупателями

Юрий Береза – о продаже футболистов в клубы УПЛ: Я не буду усиливать конкурентов

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал трансферную политику клуба в отношении своих игроков.

– Есть информация, что к лидерам "Днепра-1" имеется предметный интерес из Европы и в том числе из украинских клубов.

– Вы не представляете какой к ним есть интерес, ну и что? Ни один футболист спортивного клуба "Днепр-1" продаваться в украинские клубы не будет и усиливать конкурентов. Другое дело – если будет предложение за границу, и это предложение устроит: в первую очередь финансово нашего футболиста, во вторую очередь клуб, тогда мы будем говорить о продаже.

Сколько о Довбике говорили, что его продают? Каждое трансферное окно. Я не смогу удерживать ни одного подошедшего ко мне футболиста и скажет: “я перерос уровень “Днепра-1” я хочу и могу выше”. Как я его после этого заставлю? Никакой тренер, мотиватор, его не заставит. Футбол – это не рабство, это синергия и самоотдача навстречу клубу и футболисту.

– Хорошо, есть предложение из Европы и есть предложение в два-три раза лучше и выгоднее условного “Полесья” относительно Пихаленка, что тогда?

– Пихаленок не хочет играть в “Полесье”, а моя позиция – я не буду усиливать конкурентов, но на первом месте в таких вопросах решения и желания футболиста.

Если условный Назаренко не захотел дождаться моего возвращения с фронта, то у меня к нему претензия, я за этого ребенка ходил на родительское собрание, когда он слышал в школе, когда его исключали оттуда, и так, как он поступил по отношению ко мне – это несправедливо. Но и его можно понять, как к нему относились тренеры, не доверяли ему, ставили на его место "пенсионеров" из второй лиги и сомнительных легионеров.

Назаренко талантливый воспитанник днепровской академии, и кстати, сегодняшние успехи U-19 – это результат работы академии и в том числе Глеба Платова, которого тот же Кучер почему-то никогда не видел. Хочу поблагодарить Глебу, у него большое будущее”, - сказал Береза.

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Александр Пихаленок СК Днепр-1 Юрий Береза Александр Назаренко
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Источник:
ua.tribuna.com
Комментарии
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Romerik (YNWA)
04.12.2023 в 00:44
Як бєня скаже, так і буде)) Твоєї собачої думки хазяїн питати не буде
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
04.12.2023 в 00:44
Як бєня скаже, так і буде)) Твоєї собачої думки хазяїн питати не буде
Ответить
0
0

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