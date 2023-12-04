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Маркос Андре: Ожидал, что сыграю много матчей за Днепр-1

Премьер-лига

Бразилец разочарован недостатком игровой практики

Маркос Андре: Ожидал, что сыграю много матчей за Днепр-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бразильский нападающий "Днепра-1" Маркос Андре признался, что разочарован недостатком игровой практики в клубе.

- Как можете оценить эту часть сезона для "Днепра-1"?

- Очень хорошо. Мы играли прекрасно, поэтому имеем хорошие результаты.

- У вас недостаточно игровой практики в команде. Что вы можете сказать о своих планах на будущее?

- Я разочарован этим. Ожидал, что сыграю много игр. Я хочу играть здесь и помогать команде, - сказал форвард.

20-летний Маркос Андре отыграл два матча, без результативных действий.

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Источник:
Telegram-канал Дніпрянин
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