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Маркос Андре: Ожидал, что сыграю много матчей за Днепр-1
Бразилец разочарован недостатком игровой практики
Фото: СК Дніпро-1
Бразильский нападающий "Днепра-1" Маркос Андре признался, что разочарован недостатком игровой практики в клубе.
- Как можете оценить эту часть сезона для "Днепра-1"?
- Очень хорошо. Мы играли прекрасно, поэтому имеем хорошие результаты.
- У вас недостаточно игровой практики в команде. Что вы можете сказать о своих планах на будущее?
- Я разочарован этим. Ожидал, что сыграю много игр. Я хочу играть здесь и помогать команде, - сказал форвард.
20-летний Маркос Андре отыграл два матча, без результативных действий.
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