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Пономарев: Некоторые игроки Руха в отдельных эпизодах играют на уровне юношеской команды
Тренер Руха рассказал о ничьей с Зарей
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о ничьей в
"Это была равная игра. На таком поле команды очень много боролись. Как "Рух", так и "Заря" имели моменты, чтобы забить гол и победить, поэтому такой результат закономерен. Некоторые футболисты в отдельных эпизодах играют на уровне юношеской команды – нужно адаптироваться к взрослому футболу и его условиям. Нам есть над чем работать.
Климчука не было в заявке из-за травмы. Что касается остальных игроков, вышедших в старте, то у нас есть обойма из примерно 20 игроков и мы выбираем состав исходя из формы футболистов и конкретного соперника. Наверное, не хватило класса, чтобы реализовать свои моменты.
"Заря" – качественная команда с хорошими футболистами. По своему потенциалу луганчане должны быть в первой пятерке чемпионата. В то время как нашим футболистам иногда не хватает опыта и мастерства, в том числе и сегодня. В начале игры было много брака в действиях игроков, которые они допускали в простых ситуациях. Но им есть куда прогрессировать, поэтому их ждет много работы, а тренерский штаб приложит все усилия, чтобы помочь им в этом", - сказал Пономарев.
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