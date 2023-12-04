Пономарев: Некоторые игроки Руха в отдельных эпизодах играют на уровне юношеской команды

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о ничьей в матче 16-го тура УПЛ с "Зарей" (0:0) .

"Это была равная игра. На таком поле команды очень много боролись. Как "Рух", так и "Заря" имели моменты, чтобы забить гол и победить, поэтому такой результат закономерен. Некоторые футболисты в отдельных эпизодах играют на уровне юношеской команды – нужно адаптироваться к взрослому футболу и его условиям. Нам есть над чем работать.

Климчука не было в заявке из-за травмы. Что касается остальных игроков, вышедших в старте, то у нас есть обойма из примерно 20 игроков и мы выбираем состав исходя из формы футболистов и конкретного соперника. Наверное, не хватило класса, чтобы реализовать свои моменты.

"Заря" – качественная команда с хорошими футболистами. По своему потенциалу луганчане должны быть в первой пятерке чемпионата. В то время как нашим футболистам иногда не хватает опыта и мастерства, в том числе и сегодня. В начале игры было много брака в действиях игроков, которые они допускали в простых ситуациях. Но им есть куда прогрессировать, поэтому их ждет много работы, а тренерский штаб приложит все усилия, чтобы помочь им в этом", - сказал Пономарев.