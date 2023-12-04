Береза - о Металлисте: Можно украсть все - цвета, и эмблему, но жизнь - это супермаркет, за все придется платить

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза в резкой форме раскритиковал Александра Ярославского и нынешний "Металлист".

– Ранее вы говорили, что вы не Ярославский, чтобы воровать чужую эмблему и цвета. Какое сейчас у вас мнение, когда появилась информация, что есть проблемы с долгами из-за правопреемства "Металлиста" и "Карпат", а СК "Днепр-1" – чистый и независимый клуб, что признано УЕФА?

– Можно украсть все: и цвета, и эмблему, но я хочу напомнить одно высказывание: "Жизнь – это супермаркет: бери что хочешь, но на выходе касса и за все надо будет заплатить". Не хочу лезть в харьковский футбол, но хочу сказать, что когда травили "Металлист 1925", я встал на их сторону и это была принципиальная позиция. Мне не нравится шоу, которое было устроено с возвращением "Металлиста". Есть правовое поле и есть владельцы клубов, в том числе ФК "Днепр" и СК "Днепр-1".

Если мы захотим взять эмблему, то надо идти в УЕФА, решать вопрос с долгами, есть куча юридических вопросов. Я уважаю всех болельщиков. Болельщик – это основа футбола, но с другой стороны, они не могут влиять на владельца. Только он решает что делать дальше с клубом.

А традиции они все равно сохраняются, обществу "Днепр-1" 8 лет, а спортивному клубу будет 6 лет, в те времена (8 лет назад) еще ФК "Днепр" гремел в Европе, доходил до варшавского финала. Кстати, что символично, после создания общественной организации, первый товарищеский матч был именно с ФК "Днепр". Против нас в полку "Днепра-1" играли Зозуля, Шахов и другие.

Наиболее важное, что в Днепре есть большой футбол, хотелось бы, конечно, чтобы гимн Лиги Чемпионов в следующем сезоне прозвучал на "Днепр-Арене", здесь Вы не представляете какая это мечта для меня. Еще раз говорю, что сектор за воротами будет для всех кто воевал в этой войне с 14-го года включительно, это уже решение принято мной и оно неизменно.