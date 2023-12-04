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Береза: Шахтер забрал Йовичевича, чтобы ослабить Днепр-1
Йовичевич до Шахтера работал с Днепром-1
scdnipro1.com.ua
Почетный президент "
Напомним, что Йовичевич до "Шахтера" работал с "Днепром-1". С "горняками" он выиграл чемпионат Украины, но покинул клуб после завершения сезона.
- Вообще, с экс-днепрянами у вас хорошие отношения, как с игроками, так и тренерами?
- Ни к кому нет вопросов среди тех, с кем я пересекался на футбольном пути, но мне до сих пор непонятно отношение Йовичевича, я его откровенно не понял. Слова, сказанные в глаза, всегда воспринимаются по-другому. Он же сделал все за спиной...
- История циклична, прошел год, Игора Йовичевича из "Шахтера" по сути выгнали.
- Мне кажется, с Йовичевичем несправедливо поступили. Его забрали из "Днепра-1" только для того, чтобы мы не наказывали "Шахтер", чтобы ослабить нас, та же история потом произошла с тренером "Зари". И снова неудача.
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