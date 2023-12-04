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Береза: Шахтер забрал Йовичевича, чтобы ослабить Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено

Йовичевич до Шахтера работал с Днепром-1

Береза: Шахтер забрал Йовичевича, чтобы ослабить Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал, почему, по его мнению, "Шахтер" летом 2022 года пригласил Игора Йовичевича на должность главного тренера.

Напомним, что Йовичевич до "Шахтера" работал с "Днепром-1". С "горняками" он выиграл чемпионат Украины, но покинул клуб после завершения сезона.

- Вообще, с экс-днепрянами у вас хорошие отношения, как с игроками, так и тренерами?

- Ни к кому нет вопросов среди тех, с кем я пересекался на футбольном пути, но мне до сих пор непонятно отношение Йовичевича, я его откровенно не понял. Слова, сказанные в глаза, всегда воспринимаются по-другому. Он же сделал все за спиной...

- История циклична, прошел год, Игора Йовичевича из "Шахтера" по сути выгнали.

- Мне кажется, с Йовичевичем несправедливо поступили. Его забрали из "Днепра-1" только для того, чтобы мы не наказывали "Шахтер", чтобы ослабить нас, та же история потом произошла с тренером "Зари". И снова неудача.

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Источник:
Трибуна
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