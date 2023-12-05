  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коринтианс намерен выкупить у Шахтера Майкона на полноценной основе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коринтианс намерен выкупить у Шахтера Майкона на полноценной основе

Премьер-лига
Обновлено

Бразильцы ждут открытия трансферного окна

Коринтианс намерен выкупить у Шахтера Майкона на полноценной основе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский "Коринтианс" намерен начать переговоры с "Шахтером" по поводу полноценного трансфера полузащитника Майкона. Бразилец сейчас играет за "тимау" на правах аренды, срок которой истекает 31 декабря и не предусматривает опции выкупа.

О позиции бразильского клуба рассказал агент игрока Марсело Войнович.

"Мы начали разговор с "Коринтиансом", и есть заинтересованность обеих сторон, чтобы футболист остался, но нам нужно дождаться официального предложения от клуба.

Мы ждем окончания сезона и открытия трансферного окна", - заявил агент в комментарии ESPN.

Напомним, что Контракт Майкона с "Шахтером" рассчитан до 31 декабря 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

В бразильской Серии А в нынешнем сезоне полузащитник сыграл 32 матча, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Сапуга: Заря показала, что для них не будет проблемой выбраться со дна турнирной таблицы
yellow-arrow
Исенко: У Ворсклы фишка, что курьезные мячи залетают всегда
yellow-arrow
Понедельник: Сейчас Кривбасс - желанный клуб для многих футболистов УПЛ
Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде Коринтианс (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости