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Коринтианс намерен выкупить у Шахтера Майкона на полноценной основе
Бразильцы ждут открытия трансферного окна
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский "Коринтианс" намерен начать переговоры с "
О позиции бразильского клуба рассказал агент игрока Марсело Войнович.
"Мы начали разговор с "Коринтиансом", и есть заинтересованность обеих сторон, чтобы футболист остался, но нам нужно дождаться официального предложения от клуба.
Мы ждем окончания сезона и открытия трансферного окна", - заявил агент в комментарии ESPN.
Напомним, что Контракт Майкона с "Шахтером" рассчитан до 31 декабря 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
В бразильской Серии А в нынешнем сезоне полузащитник сыграл 32 матча, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
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