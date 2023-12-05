Коринтианс намерен выкупить у Шахтера Майкона на полноценной основе

Бразильский "Коринтианс" намерен начать переговоры с " Шахтером " по поводу полноценного трансфера полузащитника Майкона. Бразилец сейчас играет за "тимау" на правах аренды, срок которой истекает 31 декабря и не предусматривает опции выкупа.

О позиции бразильского клуба рассказал агент игрока Марсело Войнович.

"Мы начали разговор с "Коринтиансом", и есть заинтересованность обеих сторон, чтобы футболист остался, но нам нужно дождаться официального предложения от клуба. Мы ждем окончания сезона и открытия трансферного окна", - заявил агент в комментарии ESPN.

Напомним, что Контракт Майкона с "Шахтером" рассчитан до 31 декабря 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

В бразильской Серии А в нынешнем сезоне полузащитник сыграл 32 матча, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.