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Белик - о несостоявшемся матче с Металлистом 1925: Регламент должен быть одинаковым для всех, разве не так?

Премьер-лига
Обновлено

Юношеская команда горняков отказалась от переноса матча

Белик - о несостоявшемся матче с Металлистом 1925: Регламент должен быть одинаковым для всех, разве не так?

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик рассказал, почему его команда отказалась от переноса матча с "Металлистом 1925".

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"Я с уважением отношусь к коллегам и соперникам, но прежде всего я должен защищать свою команду, чтобы реализовывать поставленные цели. В этом сезоне из-за логистических и погодных сложностей мы трижды обращались к другим клубам с просьбой подвинуть или перенести очные матчи. И трижды нам отвечали отказом. У меня нет никаких претензий: все стороны ссылались на регламентные нормы.

Но как бы на меня посмотрели мои футболисты, если бы я дал двум лучшим игрокам соперника пропустить из-за дисквалификации не нашу игру, а следующий матч против "Динамо", сыграв с нами весной – уже после киевлян в сильнейшем составе?

Я понимаю кадровые проблемы харьковской команды, но когда у меня было то же самое накануне матча с "Барселоной", я без всякой тренировки включил в состав парня из команды U17.

Регламент должен быть одинаковым для всех, разве не так?", - сказал Белик.

Напомним, что решение о матче юношеских команд "Шахтер - Металлист" 1925 КДК примет на этой неделе. "Шахтер" лидирует по потерянным очкам, имея -2 очка от "Динамо", но имеет +2 не сыгранных матча.

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Алексей Белик Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
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