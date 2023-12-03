Стала известна причина, по которой не состоится матч юношеских команд Шахтера и Металлиста 1925

Вчера донецкий "Шахтер" сообщил, что игра 16-го тура чемпионата Украины U19 между их командой и "Металлистом 1925" не состоится. О причинах не сообщалось.

Сегодня все ответы на вопросы предоставил "Металлист 1925". Они информируют о том, что перед очередным туром чемпионата их команда "столкнулась с очень большим количеством травмированных и больных игроков, к которым также добавились дисквалификации Матвея Панченко и Игоря Ногейры". Что интересно, несколько дней назад "Металлист 1925" U19 играл товарищеский матч с командой U17.

Харьковчане обращались к "Шахтеру" с просьбой о переносе поединка, однако дончане на такой компромисс не согласились. Таким образом, дело в отношении этого матча передано в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

Матч юношеских коллективов должен был состояться сегодня, 3 декабря. Донецкий клуб занимает 3-е место в юношеской лиге, находясь от первой строчки на расстоянии 1-го очка. "Металлист 1925" сейчас предпоследний. Последние 6 матчей харьковчане проиграли.