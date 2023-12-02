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Один из матчей юношеского чемпионата отменен. Материалы по этой игре передадут в КДК УАФ

U-19

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Один из матчей юношеского чемпионата отменен. Материалы по этой игре передадут в КДК УАФ

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" сообщил в социальных сетях, что игра 16-го тура чемпионата Украины U19 "Шахтер" - "Металлист 1925" не состоится. Этот матч был запланирован на 3 декабря.

"Шахтер" отмечает, что 1 декабря получил письмо от УПЛ, где сообщается о невозможности проведения матча. Причины не сообщаются.

Материалы по этому инциденту передадут на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Донецкий клуб занимает 3-е место в юношеской лиге, находясь от первой строчки на расстоянии 1-го очка. "Металлист 1925" сейчас предпоследний. Последние 6 матчей харьковчане проиграли.

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Чемпионат U-19 Металлист U-19 (Харьков) Шахтер U19 (Донецк)
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Источник:
Шахтар
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