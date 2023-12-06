Гендиректор Кривбасса: Клубы интересуются многими нашими игроками, не только Дибанго

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал слухи о заинтересованности со стороны других команд к камерунскому защитнику красно-белых Ивану Дибанго.

- Владимир Владимирович, правда ли, что на игре против "Миная" присутствовали скауты "Базеля"?

- Насколько мне известно, да. Смотрели вживую. Но и за другими нашими игроками следят скауты. Не только за Дибанго.

- Иван пока не является полноценным футболистом "Кривбасса". Опция его выкупа уже активирована?

- Эта опция будет активирована, скорее всего, в зимнее трансферное окно. Но у нас есть опция выкупа как зимой, так и летом. Непосредственно мы с тренерским штабом и президентом будем решать, когда именно ее активировать. Впереди переговоры с "Левадией", самим футболистом. Поэтому еще рано об этом разговаривать. Самое главное - она есть. Дальше уже юридические дела.

- Можем ли мы сейчас говорить о других клубах, которые проявляют заинтересованность в Дибанго?

- Да, очень большой интерес к Ивану, многим другим нашим игрокам со стороны других клубов. "Кривбасс" сейчас - лидер УПЛ, поэтому это неудивительно.

- Много слухов и размышлений ходит относительно вероятной суммы трансфера. Есть ли какой-то минимум, за который клуб мог бы согласиться отпустить одного из лидеров сегодняшнего "Кривбасса" - Ивана Дибанго?

- Этот минимум зависит от президента клуба. Но однозначно эта сумма будет больше, чем сейчас предлагают клубы. У нас уже сейчас есть некоторые предложения. Не только по одному игроку, по некоторым. Сейчас "Кривбасс" ставит перед собой задачу - попадание в еврокубки. Поэтому все будет решать президент в коммуникации с главным тренером клуба, - сказал Баенко.