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УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1

Премьер-лига

Игра начнется раньше, чем планировалось

УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила новое время начала матча 17-го тура между "Полесьем" и "Днепром-1".

Как сообщает официальный сайт днепрян, поединок начнется в 15:00, а не в 19:00, как планировалось изначально.

Игра пройдет в пятницу, 8 декабря, в Житомире на центральном городском стадионе "Полесье".

Напомним, "Днепр-1" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка. "Полесье" с 31 баллом идет на третьей строчке.

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Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ
Комментарии
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наварін (Київ)
06.12.2023 в 12:52
Нехай і в 15-00. Головне щоб виграв Дніпро.
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Комментарии 1
наварін (Київ)
06.12.2023 в 12:52
Нехай і в 15-00. Головне щоб виграв Дніпро.
Ответить
0
0

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