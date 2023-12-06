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УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1
Игра начнется раньше, чем планировалось
Фото: СК Дніпро-1
Дирекция УПЛ утвердила новое время начала матча 17-го тура между "Полесьем" и "Днепром-1".
Как сообщает официальный сайт днепрян, поединок начнется в 15:00, а не в 19:00, как планировалось изначально.
Игра пройдет в пятницу, 8 декабря, в Житомире на центральном городском стадионе "Полесье".
Напомним, "Днепр-1" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка. "Полесье" с 31 баллом идет на третьей строчке.
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наварін (Київ)
06.12.2023 в 12:52
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