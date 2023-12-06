УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1

Дирекция УПЛ утвердила новое время начала матча 17-го тура между "Полесьем" и "Днепром-1".

Как сообщает официальный сайт днепрян, поединок начнется в 15:00 , а не в 19:00, как планировалось изначально.

Игра пройдет в пятницу, 8 декабря, в Житомире на центральном городском стадионе "Полесье".

Напомним, "Днепр-1" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка. "Полесье" с 31 баллом идет на третьей строчке.