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Кривбасс и Полесье за допуск зрителей получили штрафы в 200 тысяч гривен. Верес - оштрафован на 100 тысяч

Премьер-лига

КДК выписал очередные штрафы за зрителей не трибунах

Кривбасс и Полесье за допуск зрителей получили штрафы в 200 тысяч гривен. Верес - оштрафован на 100 тысяч

фото из свободных источников

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своем заседании принял несколько важных решений, в частности, наказав ряд клубов УПЛ за допуск болельщиков на трибуны.

Так, "Кривбасс" за допуск болельщиков на матчи 12-го тура против "Днепра-1" и 14-го тура против "Динамо" был оштрафован в сумме на 200 тысяч гривен – по 100 тысяч гривен за каждый матч.

"Полесье" за допуск зрителей на матчи 1/4 финала Кубка Украины против "Александрии", 14-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" также оштрафован в сумме на 200 тысяч гривен – по 100 тысяч гривен за каждый матч.

"Верес" за допуск зрителей на поединок 13-го тура против "Зари" оштрафован на 100 тысяч гривен.

УАФ также в очередной раз напоминает, что в условиях военного положения матчи проводятся без зрителей.

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Источник:
УАФ
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