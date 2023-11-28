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Кривбасс и Полесье за допуск зрителей получили штрафы в 200 тысяч гривен. Верес - оштрафован на 100 тысяч
КДК выписал очередные штрафы за зрителей не трибунах
фото из свободных источников
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своем заседании принял несколько важных решений, в частности, наказав ряд клубов
Так, "Кривбасс" за допуск болельщиков на матчи 12-го тура против "Днепра-1" и 14-го тура против "Динамо" был оштрафован в сумме на 200 тысяч гривен – по 100 тысяч гривен за каждый матч.
"Полесье" за допуск зрителей на матчи 1/4 финала Кубка Украины против "Александрии", 14-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" также оштрафован в сумме на 200 тысяч гривен – по 100 тысяч гривен за каждый матч.
"Верес" за допуск зрителей на поединок 13-го тура против "Зари" оштрафован на 100 тысяч гривен.
УАФ также в очередной раз напоминает, что в условиях военного положения матчи проводятся без зрителей.
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