УПЛ объявила претендентов на звания лучшего игрока и тренера ноября

Украинская Премьер-лига огласила список фамилий, которые претендуют на звание лучших игрока и тренера месяца в ноябре.

На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях проводят голосование болельщики.

Итак, на звание "Лучшего игрока месяца" – Александр Филиппов ("Днепр-1"), Илья Квасница ("Рух"), Денис Кузык ("Кривбасс"), Владимир Бражко ("Динамо");

На звание "Лучшего тренера месяца" – Юрий Максимов ("Днепр-1"), Марино Пушич ("Шахтер"), Александр Шовковский ("Динамо"), Юрий Калитвинцев ("Полесье").

Свой голос каждый желающий может оставить здесь до 12:00 11 декабря.