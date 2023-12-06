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УПЛ объявила претендентов на звания лучшего игрока и тренера ноября

Премьер-лига

Голосуем за своих фаворитов

УПЛ объявила претендентов на звания лучшего игрока и тренера ноября

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинская Премьер-лига огласила список фамилий, которые претендуют на звание лучших игрока и тренера месяца в ноябре.

На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях проводят голосование болельщики.

Итак, на звание "Лучшего игрока месяца" – Александр Филиппов ("Днепр-1"), Илья Квасница ("Рух"), Денис Кузык ("Кривбасс"), Владимир Бражко ("Динамо");

На звание "Лучшего тренера месяца" – Юрий Максимов ("Днепр-1"), Марино Пушич ("Шахтер"), Александр Шовковский ("Динамо"), Юрий Калитвинцев ("Полесье").

Свой голос каждый желающий может оставить здесь до 12:00 11 декабря.

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Александр Шовковский Юрий Максимов Юрий Калитвинцев Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Александр Филиппов СК Днепр-1 Владимир Бражко Денис Кузык Илья Квасница Марино Пушич
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Источник:
УПЛ
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