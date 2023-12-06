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УПЛ объявила претендентов на звания лучшего игрока и тренера ноября
Голосуем за своих фаворитов
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях проводят голосование болельщики.
Итак, на звание "Лучшего игрока месяца" – Александр Филиппов ("Днепр-1"), Илья Квасница ("Рух"), Денис Кузык ("Кривбасс"), Владимир Бражко ("Динамо");
На звание "Лучшего тренера месяца" – Юрий Максимов ("Днепр-1"), Марино Пушич ("Шахтер"), Александр Шовковский ("Динамо"), Юрий Калитвинцев ("Полесье").
Свой голос каждый желающий может оставить здесь до 12:00 11 декабря.
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