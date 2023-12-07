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Шаран: Пока что из Зари никто со мной не контактировал. Левый берег? Точно нет

Премьер-лига

Экс-тренер "Миная" отреагировал на слухи об интересе со стороны украинских клубов

Шаран: Пока что из Зари никто со мной не контактировал. Левый берег? Точно нет

shakhtar.com

Новина українською

Бывший главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал информацию об интересе к своей персоне со стороны "Зари" и "Левого Берега".

- Владимир Богданович, пишут, что вас "Заря" рассматривает кандидатом на должность главного тренера. Это правда?

- Если рассматривают, то это здорово. Я также слышал, что меня рассматривают, как одну из кандидатур, но пока что из "Зари" никто со мной не контактировал. Конкретики никакой нет. Но было бы неплохо поработать в такой команде.

- Еще вас "сватают" в "Левый Берег".

- Это уже год пишут. Я не знаю, кто придумывает такие сплетни. За "Левый Берег" могу сказать, что точно нет, потому что там главный тренер Виталий Первак, с которым мы долгое время работали вместе. У него все получается, команда идет на третьем месте и я ему желаю только успехов. Пусть человек работает.

У меня очень хорошие отношения с Перваком, президентом "Левого Берега" Николаем Лавренко и вице-президентом Матаковым, но это не значит, что у нас были какие-то разговоры. Я говорю это откровенно.

- Возможно вам поступали предложения из других команд, о которых мы не знаем?

- Пока что нет. Я думаю, вы лучше знаете, чем я, кто мной интересуется. Цыганык точно знает все, но с Игорем я давно не общался (смеется), - сказал Шаран.

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Источник:
Український футбол
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