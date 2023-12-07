Супряга впервые за более чем 3 года отличился результативным действием за Динамо

Форвард "Динамо" Владислав Супряга отличился результативным действием в перенесенном матче 3-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (4:2).

Нападающий на 90-й минуте отдал голевой пас на Максима Дячука, который и установил окончательный счет в матче.

Таким образом, Супряга отметился результативным действием за "Динамо" впервые с 29 сентября 2020 года, когда он ассистировал в матче плей-офф отбора Лиги чемпионов против "Гента" (3:0). С тех пор прошло 3 года, 2 месяца и 9 дней или 1 165 дней.